«Постимперская трансформация»

06.01.2021, 5:34, Разное

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Россия пересматривает внешнюю политику в ближнем зарубежье

январь 04, 2021 Мэтью ЛАКСМУР

Российские военные поднимаются на борт военного самолета, который доставит их в Нагорный Карабах, где, по условиям трехстороннего соглашения, размещают российские миротворческие силы. 10 ноября 2020 года.

Кремль следит за политическими кризисами у соседей, но реагирует относительно осторожно. Возможно, это связано с новым, более прагматичным подходом к привычной «сфере влияния».

На фоне массовых волнений на постсоветском пространстве, в Кремле, вероятно, надеются на более спокойный 2021 год и думают, как сохранить свое влияние в ближнем зарубежье, имея в распоряжении ограниченные ресурсы.

После президентских выборов в Беларуси в августе, которые прошли с многочисленными нарушениями и фальсификациями, в стране начались массовые протесты, вынудившие авторитарного лидера Лукашенко искать поддержки Москвы.

Многотысячная демонстрация в Минске против итогов президентских выборов, победителем которых объявлен Александр Лукашенко. 23 августа 2020 года.

В сентябре тлеющий конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха снова вошел в горячую стадию, но теперь на роль внешнего арбитра помимо РФ претендует Турция.

В октябре оппозиция в Кыргызстане штурмом взяла правительственные здания в столице страны Бишкеке, а дружественный Москве президент ушел в отставку, чтобы избежать кровопролитья.

Люди у захваченного протестующими здания правительства Кыргызстана. После спорных итогов парламентских выборов демонстранты взяли штурмом «Белый дом». Бишкек, 6 октября 2020 года.

В ноябре на выборах в Молдове действующий пророссийский президент проиграл кандидату, которая обещает курс на сближение с Европой. Это еще один удар по интересам Москвы на постсоветском пространстве.

Кремль следит за политическими кризисами у соседей России, но реагирует относительно осторожно. Возможно, это связано со сменой геополитических приоритетов Москвы и инструментов их достижения, считают эксперты. Москва начинает более вести более прагматичную политику в регионе, который она традиционно относит к сфере своего влияния.

«Россия начинает по-другому понимать, что это за влияние, – говорит политолог Федор Лукьянов. – Это естественный шаг в ходе постимперской трансформации».

О готовности Кремля защищать свои интересы на постсоветском пространстве свидетельствуют вторжение в Грузию в 2008 и украинский кризис 2014, когда РФ аннексировала Крым и использовала войска для поддержки сепаратистов на Донбассе после низложения промосковского президента в Киеве.

Президент Владимир Путин настаивает на ключевой роли РФ на мировой арене и недоволен влиянием Запада; он не раз призывал не вмешиваться во внутренние дела государств, руководству которых он оказывал поддержку в период политической нестабильности.

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с министром обороны Сергеем Шойгу и другими членами правительства по вопросу Нагорного Карабаха. Москва, 13 ноября 2020 года.

Но даже на таком фоне 2020 год оказался беспрецедентно турбулентным: штормовой фронт простирается от Беларуси и Молдовы через Закавказье до Центральной Азии. Кажется, что Москва стоит в стороне и только наблюдает за тем, как развивается ситуация, по крайней мере, на начальном этапе. По мнению экспертов, эта более пассивная позиция – продуманная стратегия, основанная на понимании своих ограничений, но не отход Кремля от своих геополитических принципов.

«С точки зрения Москвы, все бывшие советские республики теперь предоставлены сами себе. Через 30 лет после распада СССР они теперь независимые государства. Политика и эмоции разделены: никаких особых отношений, никаких скидок», – считает Лукьянов.

За этим новым подходом, вероятно, стоят финансовые соображения.

Евразийский экономический союз, созданный по инициативе Москвы, должен был охватить 200 миллионов бывших граждан СССР и составить конкуренцию Евросоюзу. Однако углубленной интеграции не произошло после того, как РФ урезала финансирование проекта, а другие члены выразили обеспокоенность его политической подоплекой.

Западные санкции мало повлияли на внутреннюю и внешнюю политику России, однако в сочетании с пандемией COVID-19они ударили по российской экономике, из-за чего Кремлю пришлось пересмотреть свою политику на постсоветском пространстве, считает Ювал Вебер, специалист по военно-политическим стратегиям РФ в Колледже госслужбы имени Джорджа Буша в Вашингтоне и Центра имени Крулака при Университете корпуса морской пехоты.

Саммит глав государств, входящих в СНГ. Казахстан представлен бывшим президентом Нурсултаном Назарбаевым, который сохраняет широкие полномочия, несмотря на отставку. Душанбе, 28 сентября 2018 года.

Главы бывших советских республик, которые использовали обещание поддержки со стороны РФ для консолидации своего электората, теперь столкнулись с трудностями, когда это поддержка прекратилась. Можно сказать, что РФ стала экономить на внешней политике. «Если не посылаешь деньги, на твой телефонный звонок отвечают не так охотно», – говорит Вебер.

При этом РФ вовсе не отказывается от своей роли на постсоветском пространстве. После некоторых колебаний по поводу конфликта между Арменией и Азербайджаном Кремль нарастил военное присутствие за счет миротворцев в Нагорном Карабахе. Однако при этом легитимным участником переговорного процесса стала Турция, ближайший союзник Азербайджана.

Путин по-прежнему активно поддерживает своих коллег в бывших советских республиках, опираясь на личные связи и обещания поддержки. «Мы будем делать все для того, чтобы поддержать вас как главу государства», – заявил он на встрече с кыргызским президентом Сооронбаем Жээнбековым 28 сентября. Две с небольшим недели спустя Жээнбеков подал в отставку на фоне протестов после неоднозначных парламентских выборов, Москва не стала за него вступаться.

Другие транснациональные проекты Москвы помимо Евразийского экономического союза также остаются нереализованными. План по созданию полноценного союзного государства РФ и Беларуси буксует даже несмотря на то, что Александр Лукашенко испытывает колоссальное давление Москвы, которая выставляет условия поддержки его шатающегося режима (эта поддержка в свою очередь может отвратить от РФ многих белорусов, для которых Лукашенко стал неприемлемой фигурой).

Александр Лукашенко, объявленный победителем президентских выборов в Беларуси, и Владимир Путин (справа). Сочи, 14 сентября 2020 года.

Политический кризис в Беларуси затрагивает Кремль больше, что война в Нагорном Карабахе и переворот в Кыргызстане. Режим Лукашенко, строившийся в течение 26 лет, во многом похож на положение Путина в России: вся власть сосредоточена в руках президента, который с подозрением относится к Западу и старается раздавить любую оппозицию в зародыше.

Преданные Лукашенко силовики прибегают к избыточному насилию, но пока не могут подавить протесты, начавшиеся в стране после президентских выборов 9 августа. Если Путин решит в пятый раз баллотироваться на пост президента в 2024 году, он может рассматривать ситуацию в Беларуси как возможный сценарий борьбы с несогласными в России.

«События в Беларуси невозможно игнорировать, – считает эксперт и бывший кремлевский спичрайтер Аббас Галлямов. – Лукашенко ведет себе так же, как в подобных ситуациях действует Путин. И если восстание в Беларуси окажется возможным, нельзя исключать и восстание в РФ в 2024 году».