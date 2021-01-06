Мнение: Журнал Лены Миро взломали?

06.01.2021, 5:14, Разное

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Первая мыль, когда увидел на вершине ТОПа ЖЖ запись Лены Миро про Светлану Радионову (на верхнем снимке) «Хорошая женщина!», что страницу популярной в ЖЖ блогерки взломали.

Прочитал текст Миро. Вторая мысль оказалась аналогична первой. Не могла отпетая мизантропка выплеснуть столько елея в адрес Светланы Радиновой, главы Росприроднадзора. Не могла Миро написать про Родионову – «хороший чиновник, который свою жизнь посвятил своему делу».

Не могла известная всем в ЖЖ Лена Миро написать так трогательно-нежно про Радионову: «Если посмотреть на Светлану не зная того, кто она, то увидим простую женщину. Нежная, хорошая, добрая. Именно такая и должна отвечать за наше общее будущее, наказывая всех тех, кто хочет угробить нам землю».

Светлану Радионову я знать не знал, пока не узнал про ее перелет на бизнесджете «Норникеля» к месту экологической катастрофы в Норильске. А потом узнал, что резервуар, из которого разлилось дизтопливо, вообще не должен был эксплуатироваться…

В июне прошлого года я писал:

….вырисовывается совсем скверная картина: в Росприроднадзоре не могли не знать, что находящийся на капремонте резервуар начал эксплуатироваться.

Дело в том, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова до декабря 2018 года работала именно замглавы Ростехнадзора и курировала строительный надзор.

отсюда

Зная все это, повторюсь, очень удивился теплым словам о Светлане Родиновой, выложенным на странице Лены Миро. Видимо, её журнал взломали…

Какие еще есть варианты?

Фотографии отсюда и отсюда