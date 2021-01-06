Си Цзиньпин является, пожалуй, единственным человеком, на встречу с которым Путин ещё никогда не опаздывал и над которым никогда не посмеивался публично

06.01.2021, 4:42, Разное

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05.01.2021

«Россия демонстративно отворачивается от Европы и поворачивается к Китаю — не в последнюю очередь это проявляется в нетипичном поведении Владимира Путина. При этом между двумя странами глубоко укоренилось недоверие. И это в очередной раз подтвердил коронакризис», — пишет немецкое издание Die Welt.

«Владимир Путин любит, чтобы его подождали. Шеф Кремля известен своими — вероятно, специальными, — опозданиями. По мнению наблюдателей за российским президентом, большим и единственным исключением среди глав государств мира является глава Китая Си Цзиньпин. И Си Цзиньпин является, пожалуй, единственным, над кем Путин еще никогда не посмеивался публично», — отмечает журналист Эдуард Штайнер.

«Россия пытается продемонстрировать экономический сдвиг в сторону Азии при одновременном уменьшении своей сильной зависимости от Европы», — полагает автор статьи.

«В экономическом плане, конечно, всякие санкции, которые против нас навводили, нас простимулировали к тому, чтобы более активно сотрудничать с азиатскими странами, — сказал в 2015 году Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра. — Ну, и спасибо большое тем государствам, которые эти санкции приняли. Говорю абсолютно искренне».

«Россия действительно добилась некоторого прогресса именно в китайском направлении. Так, объем двусторонней торговли вырос с 88,8 млрд долларов (73 млрд евро) в 2013 году до почти 111 млрд долларов в 2019 году. Тем самым доля Китая в объеме российской внешней торговли выросла за тот же период с 10,5% до 16,6%», — говорится в статье.

«Коронакризис ускоряет эту тенденцию, — отмечает издание. — В первом полугодии 2020 года доля Китая составляла уже 18%. Это связано с тем, что после пандемии Китай стал первой страной, которая начала снова восстанавливать свою экономику, и ему требуется больше нефти и газа, пишет в аналитической работе Александр Габуев, эксперт по Азии из Московского Центра Карнеги».

«Санкции ЕС 2014 года и последовавшее эмбарго РФ на импорт европейских сельскохозяйственных продуктов форсировали поворот в сторону Азии, — сказал в разговоре с Die Welt Тимофей Бордачев, эксперт по Азии из Центра комплексных европейских и международных исследований факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. — Но размышления по поводу освобождения от односторонней зависимости от Европы начались уже в 2008 году».

«Примечательно, что Китай еще в 2010 году обогнал Германию как важнейшего торгового партнера России. А вскоре после этого, в ноябре 2013 года, еще до военного вмешательства в дела Украины и последовавших за ним санкций, правительство в Москве решило заняться стратегическим развитием дальневосточной части страны как «главным проектом XXI века» и таким образом увеличить объем торговли с Азией».

«В краткосрочной перспективе у РФ не будет альтернативы сближению с Китаем, пишет Габуев. И причины этому «объективны», это не только различные кризисы: общая граница требует гарантий безопасности; к тому же оба режима похожи, и им, по мнению Габуева, приходится бороться с похожими проблемами».

«К тому же структуры обеих экономик дополняют друг друга, — отмечает Die Welt.- Так, сегодня РФ получает современные технологии из Китая, потому что в связи с санкциями она больше не может покупать их в Европе. В качестве ответной услуги Москва помогла китайцам в создании собственной системы предупреждения о ракетном нападении».

Наибольшее внимание публики привлекает экспорт Москвой сырья, пишет издание, указывая, что долгосрочные договоры с Китаем заключили и «Роснефть», и «Газпром».

«Но при всех заверениях в партнерстве в отношениях по-прежнему преобладает недоверие, формировавшееся десятилетиями. «Именно в сфере экономики не хватает опыта взаимодействия друг с другом», — говорит эксперт по Азии Бордачев».

«Так, в сфере инвестиций бросается в глаза, что для китайских предпринимателей ситуация в РФ слишком шаткая, а жители РФ в свою очередь держат китайцев на расстоянии, тем более что они считаются очень жесткими переговорщиками. Поэтому и уже только на основе географии Европа останется для россиян важнейшим экономическим партнером, считает Бордачев: «особенно, если будет реализован второй газопровод через Балтийское море». Имеется в виду «Северный поток-2», — говорится в статье.

«В то время как в отношениях с Западом у нас есть многовековой опыт, в случае с китайцами мы не знаем, кто есть кто», — указал в разговоре с Die Welt Алексей Макаркин, заместитель директора Центра политических технологий. То, что Китай рассматривает Россию лишь как младшего партнера для выгодной закупки сырья, как считают многие наблюдатели, Макаркин формулирует следующим образом: «Москва долгое время не понимала, что Китай, становящийся все более могущественным, не нуждается в партнерах. РФ нужна Китаю для его спора с США».

«В РФ не понимают и то, почему в этом году Пекин отказался передать российским ученым живой штамм коронавируса, чтобы те могли разработать вакцину. Но, несмотря на это, страна, прельщенная экономическим подъемом Китая после пандемии, кажется, продолжает поворачиваться к Пекину».

«Таким образом, некогда демонстративно желанный поворот превращается в вынужденный, недобровольный. Вирус и его последствия заставят Россию и Китай сближаться гораздо стремительнее, чем это было бы комфортно для обеих стран, учитывая их по-прежнему большое взаимное недоверие, считает Габуев. Поэтому причиной непривычно вежливого обращения Путина с Си Цзиньпином может быть не только уважение к главе китайского государства — но и большой страх перед ним», — заключает Die Welt.

Источник: ehorussia.com