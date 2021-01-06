Посол Нидерландов сказал, в чем разница между Россией и Украиной

06.01.2021, 4:34, Новости дня

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Чрезвычайный и полномочный посол Нидерландов на Украине Йеннес де Мол заявил, что между Россией и Украиной огромная разница, и это одно слово – «свобода».

«Я восемь лет работал в России. И меня все спрашивают: «А какая разница между Украиной и РФ?». Я всегда говорю, что разница огромная, и это одно слово – свобода. Да, у вас (на Украине – прим. ВЗГЛЯД) легкий хаос, непонятно, что будет завтра. Ок. Но есть свобода, радость, желание перемен, инициатива. Берегите, защищайте, развивайте это», – цитирует УНИАН посла.

Ранее сообщалось, что новогоднее поздравление российского лидера Владимира Путина среди украинских пользователей Google оказалось популярнее, чем обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, 31 декабря президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам, в котором назвал основу будущих успехов нашей страны.