Сборная РФ осталась без медалей на молодежном ЧМ по хоккею

06.01.2021, 4:34, Новости дня

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В матче за третье место чемпионата мира по хоккею среди игроков до 20 лет, который проходит в канадском Эдмонтоне, сборная РФ проиграла финнам, сообщают информационные агентства.

Игра завершилась со счетом 1:4 (1:0, 0:1, 0:3). Счет открыл житель России Илья Сафонов. За сборную Финляндии дубль оформил Антон Лунделль, по одной шайбе забросили Микко Петман и Юусо Парссинен, передают РИА «Новости» и ТАСС.

Молодежная сборная РФ впервые в своей истории проиграла матч за бронзовые медали ЧМ. Российская команда восемь раз выигрывала в матче за третье место. Последний раз российская команда выигрывала золотые медали в 2011 году, пишет «Чемпионат».

Накануне сборная РФ проиграла команде Канады со счетом 0:5. Главный тренер и хоккеисты молодежной сборной РФ рассказали, какие причины привели к разгрому от канадцев.