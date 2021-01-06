Стали известны подробности гей-оргии с политиками в Брюсселе

06.01.2021, 4:34, Новости дня

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В отношении бывшего евродепутата Йожефа Сайера открыто расследование после его участия в гей-оргии в Брюсселе, сообщают СМИ.

В оргии, которую устроили в гей-баре, участвовали 25 мужчин. В помещении полицией были обнаружены наркотики. Сайер пытался сбежать по водосточной трубе, но не смог, при этом он поранился. Его задержали с таблетки «экстази» в рюкзаке. Расследование открыто из-за обнаруженных наркотиков, передает РЕН ТВ со ссылкой на Le Soir.

Напомним, Сайер подал в отставку после того, как был пойман на секс-вечеринке в период изоляции из-за COVID-19. Кроме того, на секс-вечеринке в Брюсселе задержали эстонского дипломата.