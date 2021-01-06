Мнение: О самой долгожданной отставке в России

06.01.2021, 4:04, Разное

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Чем дальше в лес, тем толще партизаны; чем длиннее выходные, тем гуще слухи.

Опять чередой поползли всякие инсайды, что некая отставка первого лица, на вероятность которой намекали весь 2020 год, уже вот-вот состоится. Дело, дескать, уже решённое стратегически, остались мелочи совершенно тактические. Из разряда, когда объявить.

И #Россия наконец-то обретёт новое лицо…

Для внешнего мира. Потому что речь идёт ни много, ни мало, об отставке первого лица российской дипломатии.

Поговаривают, что нынешний глава МИД РФ Сергей Лавров безумно устал и уже давно просится на покой. В ситуации, когда дипломатическому ведомству приходится отдуваться за всю систему и расхлебывать заварившуюся кашу, министр чувствует себя не в своей тарелке. Обстановка и заданные тренды потребовали от старейшины российской дипломатии стать функцией. В то время как Сергей Лавров приходил в МИД как безусловная личность и тонкий интеллектуал.

И он приходил на свой пост с совсем иными задачами золотых нулевых. Которые, к сожалению, постепенно трансформировались в теперешнюю конфронтационную повестку, и Сергею Лаврову приходится исполнять явно несвойственную ему роль. Собственно, этот диссонанс во многом объясняет все провалы российской дипломатии последних лет. Всего за пятилетку Россия проиграла всё, что возможно. Особенно в отношениях со странами СНГ, следствием чего стало уже почти полное отсутствие инструментов влияния на соседние страны. Ситуация с Беларусью – это квинтэссенция всего провала, а постоянно растущее международное давление – как вишенка на торте. Тем временем беспомощный МИД лишь бесконечно надувает щёки, выражая озабоченность за озабоченностью, параллельно пытаясь блефовать, мол, «у нас есть такие приборы — но мы вам о них не расскажем». Но веры в их наличие уже ни у кого не осталось.

Сергей Лавров и сам понимает, что пересидел своё время. Но – также по слухам – заметить его некем. Якобы на кресло в МИД пробовали и Сергея Нарышкина, и Дмитрия Козака, и даже Владислава Суркова. Но ветеран и последний из могикан, увы, незаменим – вопреки популярному мнению тов. Сталина. И он, как ни странно, пока ещё на своём месте в невнятно-многовекторной внешней политике Владимира Путина.

Получается, провалы будут и дальше – пока не сменится самое первое лицо?