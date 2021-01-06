Пушков прокомментировал слова «загнанного намертво в одну команду» с Путиным Лукашенко

06.01.2021, 3:42, Новости дня

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Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что «загнан намертво в одну команду» со своим российским коллегой Владимиром Путиным отражает истинные мысли белорусского лидера, считает сенатор Алексей Пушков.

«Вот это «нас загнали в одну команду с Путиным» от Александра Лукашенко говорит о многом. Его загнали. Он не хотел, сопротивлялся, подумывал о том, чтобы перейти в другую команду, видел себя рядом с Помпео, Меркель. Но загнали. Против его воли, собственно – добровольно не загоняют. Так что это не оговорка – это отражение подлинных мыслей», – прокомментировал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее Лукашенко, отвечая на вопрос, в одной ли он команде в политике с Путиным, заявил, что «нас загнали уже намертво в одну команду».

В ноябре президент Белоруссии со ссылкой на данные КГБ сообщил, что польский премьер Матеуш Моравецкий якобы заявлял, что Путину нужно было «сдать» своего белорусского коллегу, чтобы улучшить отношения с Западом. Лукашенко добавил, что не просил руководство РФ о помощи, Владимир Путин, узнав о происходящем в республике, сам предложил «подставить плечо».