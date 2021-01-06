Голосование на выборах двух сенаторов США завершилось в Джорджии

06.01.2021, 3:42, Новости дня

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В американском штате Джорджия закрылись избирательные участки на выборах в Сенат США. От результатов голосования зависит, сохранят ли республиканцы контроль над Сенатом.

Участки закрылись в 19.00 вторника по восточноамериканскому времени (3.00 среды мск). За места в Сенате республиканец Дэвид Пердью борется с демократом Джоном Оссофом, а республиканка Келли Леффлер – с демократом Рафаэлем Уорноком, передает РИА «Новости».

Напомним, сейчас у Республиканской партии 50 мест в Сенате, у Демократической – 48. В том случае, если оба демократа одержат победу в Джорджии и доведут число голосов своей партии также до 50, будущая вице-президент Камала Харрис, демократ, сможет голосовать при равном распределении голосов как председатель Сената.