 

Анонсирован вывод более половины войск США из Ирака

06.01.2021, 3:42, Новости дня
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В ближайшее время США выведут более половины своих войск из Ирака, сообщил глава иракского правительства Мустафа аль-Каземи.

Он сообщил, что «в результате стратегического диалога» Багдада и Вашингтона «в течение последних месяцев» Ирак уже покинули «несколько групп американских войск». Как сообщил премьер, «в ближайшие дни будет завершен вывод более половины этих войск». В Ираке, по его словам, «останется лишь несколько сотен» военных США, которые займутся «тренировкой иракских военных, их вооружением и технической поддержкой». Аль-Каземи заявил, что военные Ирака готовы самостоятельно защищать страну, передает РИА «Новости».

5 января парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил надежду на возвращение всех американских военных из Ирака и Афганистана к маю 2021 года.



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