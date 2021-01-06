 

Мнение: Первая украинка в Лувре

06.01.2021, 3:40, Разное
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О первой "женщине-художнице-украинке" в Лувре.

"Известно ли вам, что первой женщиной, которой устроили выставку в Лувре, была украинка? Звали эту художницу Соня Делоне".
Авторы мультика решили не говорить, что настоящее имя украинки Сони – Сара Элиевна Штерн.
С пяти лет Соня жила в Петербурге, а в Париж уехала еще в 1905 году. (с) Эдуард Долинский

Выдуманная история, выдуманные достижения.
Подробнее о биографии Сони Делоне тут https://artinvestment.ru/invest/artistofweek/20200615_delone_artist.html

При этом:

Ученица 8-го класса днепровского "Украино – американского лицея", дочь прокурора областной прокуратуры и юная поэтка Вероника Токар.

"Гнать до самого Лувра!" (с)

Источник: Colonel Cassad



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