Мнение: Первая украинка в Лувре

06.01.2021, 3:40, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

О первой "женщине-художнице-украинке" в Лувре.

"Известно ли вам, что первой женщиной, которой устроили выставку в Лувре, была украинка? Звали эту художницу Соня Делоне".

Авторы мультика решили не говорить, что настоящее имя украинки Сони – Сара Элиевна Штерн.

С пяти лет Соня жила в Петербурге, а в Париж уехала еще в 1905 году. (с) Эдуард Долинский

Выдуманная история, выдуманные достижения.

Подробнее о биографии Сони Делоне тут https://artinvestment.ru/invest/artistofweek/20200615_delone_artist.html

При этом:

Ученица 8-го класса днепровского "Украино – американского лицея", дочь прокурора областной прокуратуры и юная поэтка Вероника Токар.

"Гнать до самого Лувра!" (с)