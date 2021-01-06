Мнение: Письмо: “Не церковная крыса”

06.01.2021, 3:16, Разное

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Сами это письмо разберите.

Здесь очень много информации, о которой автор не пишет прямо.

nu_chto_zh

Уважаемая Эволюция,

У меня случилась такая ситуация, выяснилось, что у меня отношения совсем не очень с мамой моего жениха, а мы планируем свадьбу в этом году. Хотелось бы понять, как я могу сделать ситуацию лучше. Или не хуже, чем сейчас.

Я не много общалась в этот год с ней из-за коронавируса, и мы живём в другом городе.

Новогодние праздники мы проводили вместе и случился конфликт. Мама затеяла дома у Алекса уборку и попросила меня присоединиться, я была занята и позже, когда я освободилась, она уже отказалась от помощи, а через пару дней оказалось, что она на это обиделась и была очень неприятная сцена. Надо, наверное, было мне своими делами заниматься у себя дома, чтобы не маячить. Я хотела провести время с детьми Алекса, которые только что вернулись с каникул у своей мамы, поэтому осталась. Скорее всего проблема была вообще не в уборке, не было необходимости, чтобы мама у Алекса убиралась. Кроме того было чисто и должна была прийти уборщица. Может она хотела так со мной провести время, узнать меня получше.

В общем Алекс это как-то уладил. Но его мама была опять чем-то недовольна. Я его потом спросила об отношениях с его мамой. Он рассказал, что мама мной в принципе недовольна – не так смотрю, поговорить со мной не о чем, но, как мне показалось, основное – мои доходы сейчас значительно ниже, чем у него и его мама боится, что я сяду ему на шею. И я вот думаю, что можно отложить свадьбу на следующий год, чтобы все расслабились.

Инцидент с уборкой произошел чуть ли не в тот же день, когда мы назначили дату свадьбы. Я и раньше замечала, что она не рада, с момента когда мы объявили помолвку несколько месяцев назад, говорила, что мы спешим. Сейчас ещё не поздно поменять планы, пока ещё ничего не платили. В любом случае, не очень понятно, будет ли улучшение ситуации с коронавирусом летом. Я всегда могу сказать, что я или мои родители волнуются, что будет кто-то короновирусный и все заразяться.

С другой стороны, мы пытаемся завести ребёнка и, если получится, это, в любом случае, не поможет моим доходам в ближайшее время, и соответственно имиджу охотницы за деньгами. То есть все не только не расслабятся, но напрягутся ещё больше. В реальности проблемы большой нет, я – не церковная крыса и у меня есть деньги и активы, и нет необходимости меня поддерживать, я могу содержать ребёнка и себя сама, даже с не очень высокими текущими доходами или без. Планов съезжаться пока у нас нет, мы живем очень близко друг от друга. Необходимости совместного бюджета нет. Но Алекс сказал, что мама уверена, что это я его тащу в брак, и для того, чтобы добраться до его доходов. Мы будем делать брачный договор, конечно. Но это только оговаривает финансы при разводе.

Алекс хочет, чтобы мы тесно общались и ездили в гости все вместе. Поэтому держать дистанцию с его мамой, это не вариант. У него уже были отношения до меня, где его жена не хотела ездить к его родственникам по тем же причинам, и он просил меня не делать, как она. Сказал, что это для него очень важно.

По другим пунктам недовольства его мамы мной, это тоже правда – мы плохо друг друга знаем и общение не такое интересное для нас обоих. Я, к тому же, мало разговариваю. И недовольные взгляды, что уж, тоже имели место быть. Я не совсем понимаю, как себя вести в такой ситуации. Хочется не напрягать Алекса ещё одной семейной драмой, с другой стороны не понятно с какой стороны подъезжать к его маме на моей кривой козе, и мне общение некомфортно после всех этих событий и откровений.

С другой стороны, может я преувеличиваю серьёзность проблемы, и через лет пять, если я не оберу Алекса до нитки и обогачусь, отношения с его мамой наладятся сами собой.

С уважением,

Эльвира