 

Песков заявил, что Украина ушла за «красные линии»

06.01.2021, 2:50, Новости дня
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина ушла за «красные линии». По его словам, то, что произошло на Украине, – это трагедия, причем, для всей Европы.

«Это трагедия – что произошло в Украине, причем это трагедия для всей Европы. Дело в том, что сейчас это стерлось чуть-чуть. (…) Но, когда в Европе происходит переворот – это совсем странно», – сказал Песков в интервью «Соловьев Live» на канале в YouTube, передает РИА «Новости».

Он отметил, что «красные линии» – «это те линии, которые идут в нарушение наших интересов».

По его словам, в этой связи продолжается работа «с нашими визави». «Где-то работа жесткая, где-то пытаемся искать какую-то серединную линию», – сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что пассивность Киева в процессе урегулирования ситуации в Донбассе видна невооруженным глазом, и в Париже, и в Берлине это понимают.



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