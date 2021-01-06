 

Нью-йоркская биржа и минфин США поспорили о торговле китайскими акциями

06.01.2021, 2:50, Новости дня
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Глава минфина США Стивен Мнучин позвонил президенту Нью-Йоркской фондовой биржи Стейси Каннингем и заявил, что не согласен с решением биржи продолжить торговлю ценными бумагами трех крупных китайских компаний-операторов.

По данным источников, изначально биржа приняла решение исключить ценные бумаги China Telecom Corp Ltd, China Mobile Ltd и China Unicom (Hong Kong) Ltd в соответствии с указом президента США Дональда Трампа. Указ запрещает американским гражданам и компаниям покупать ценные бумаги фирм, связанных с военными Китая. Позднее биржа передумала, поскольку не было ясно, запрещает ли указ покупку ценных бумаг именно этих компаний.

CNBC сообщает, что после этого Мнучин позвонил Каннингем и раскритиковал решение биржи продолжить торговлю акциями китайских компаний. Как передает Bloomberg, биржа все же может провести делистинг, если и когда она получит подтверждение от властей, что именно запрещает указ, передает РИА «Новости».



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