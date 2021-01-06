Мнение: Положение в России все хуже и хуже

06.01.2021, 2:48, Разное

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Прочитал просто отличную книгу "Европа во времена первой мировой войны" представляющие из себя дневниковые записи посла Британской Империи во Франции в 1905-1918 годах – лорда Барти Тейма.

Если говорить об авторе, то это типичнейший британский империалист правого толка, русофоб, германофоб, антисемит и антисоциалист. Его дневники очень наглядно иллюстрируют тезис про "союзников и британские интересы".

На протяжении всей войны он делал дневниковые заметки относительно происходящего на фронте и в других странах, в том числе и в России. Также входил в круг общения семейства Ротшильдов.

Ниже, выборка занятных цитат, в основном посвященных России. Нельзя не отметить, что походу дела, он в ряде моментов неплохо угадал с вопросом назревания революции в России и с тем, что Версальский мир окажется прологом к следующей войне, верно определив Данциг как одну из причин будущего конфликта. Также он задолго до создания Израиля указывал, что создание еврейского государства обернется для Британии головной болью, а для региона – длительными проблемами.

С другой стороны, с прогнозами на тему перспектив России (которую он называл "мертвецом" и "трупом") после победы большевиков он полностью пролетел. Также стоит отметить, как легко данный "союзник" рассматривал вопросы раздела территории бывшей Российской Империи. Большевики в этом отношении преподнесли сюрприз не только Германии, но и Британской Империи. Также стоит отметить, что лорд Барти достаточно наглядно показывает, как "бывшие" способствовали организации иностранной интервенции в Россию, фактически предлагая Японии и Британии оккупировать Архангельск, Кавказ и Дальний Восток. Часть этих территорий, по мнению лорда Барти, следовало отделить от России, а то что от нее останется – послать к дьяволу.

Декабрь 1916

Я часто высказывал такую же точку зрения о русской армии и рад, что она нашла подтверждение (речь идет о заявлении Сазонова о том, что если Николай II попробует заключить сепаратный мир с Германией, то армия его свергнет). Кроме того, я говорил, что выразительницей русских чувств является Москва, а не Петербург и что поскольку Москва и армия придерживаются единого мнения относительно Германии и неполноценного мира, если император поддастся влиянию прогермански настроенных придворных и петербургского общества, его свергнут.

* * *

В одном из Московских кинотеатров показывали военную хронику. Показывали ставку, генералов в действии. Император склонился над картами. Когда появилась императрица, публика закричала: "И Гриша! Где Гриша?!". Подобная реакция говорит сама за себя.

Императрица пришла в Генеральный штаб в истерическом состоянии. Протопопова оставили, так как Трепов пригрозил уйти в отставку. Императору пришлось пообещать ему, что Протопопов сохранит портфель министра внутренних дел.

Для того, чтобы получить честных, серьезных и способных министров, таких как Сазонов, Поливанов, Коковцев, Кривошеин, необходимо изменить определенных менталитет на высоком уровне, что чрезвычайно сложно. Император не должен поддаваться страху.

1917

Январь 1917.

Распутина больше нет. Его убил князь Юсупов, родственник царя.

Как хорошо, что Распутина уже нет! На тот свет его отправил князь Юсупов, который получил "завершающее" образование в Оксфорде и женился на племяннице императора, то есть на дочери великого князя Александра и Ксении, сестры императора, так что произошедшее можно назвать семейным делом. Мой информант – Севастопуло. Как все было проделано, он не сказал, возможно, не знает. В Москве прошли очень бурные встречи части министров с Думой. Парламентарии хотят, чтобы страна получила лучшее правительство и лучшее командование. Кроме того, нужны меры, которые покончат с германофильскими тенденциями при дворе и в Петербурге. Прошло несколько демонстраций против императора.

* * *

Теперь, когда известно, кто убил Распутина, интересно узнать, сделал ли он это ради национальных интересов. Хотел ли он избавить Россию от зловещего влияния, посредством императрицы, на императора? Здешние русские радуются, что Распутина больше нет. Какое действие его гибель окажет на царскую семью? Говорят, единственное чувство, которое управляет императором – страх, и, наверное, именно это чувство он испытывает в настоящий момент. Помоему, Москва и армия уже далеко зашли по антигерманской дороге, чтобы поворачивать назад. Теперь императору придется плыть по течению или тонуть. Севастопуло даже не пытался скрыть радости по поводу того, что Распутин отправился в лучший мир.

* * *

7 января 1917.

В убийстве Распутина замешан не великий князь Дмитрий Константинович, как здесь считали, а 25-летний великий князь Дмитрий Павлович, сын великого князя Павла Александровича от первого брака с греческой принцессой; позже его отец вступил в морганатический брак с разведенной дамой, которую теперь называют княгиней Палий. Думаю, что Россия стоит на грани революции.

10 января 1917

Отставку Трепова приняли; в Париже никто ничего не знает о его преемнике. Соперничающие партии во дворце скоро начнут убивать друг друга. Распутина заманили в дом, где его убили, обещая встречу с дамами легкого поведения.

13 января 1917

По-моему, скоро в российском императорском дворце произойдет трагедия – или революция, которую поддержит армия.

16 января 1917

В МИДЕ, до того, как туда пришел Гардинг, ширились пророссийские настроения. За всем стоит союз Грея, Николсона и Бьюкенена, которого очень ценят. Теперь германское радио обвиняет его в том, что это он организовал убийство Распутина!

Без всяких на то оснований, немцы уверяют, что в британском посольстве прошла встреча великих князей и других. На встрече якобы обсуждалось, что нужно сделать, и было решено, что поскольку Распутина нельзя убрать от императрицы, от него лучше и вовсе избавиться. Тянули жребий, кому быть убийцей. Жребий вытянул великий князь Александр Михайлович и упал в обморок. Тогда сделать дело вызвался Феликс Юсупов. Бьюкенен ручался, что тем, кто все это сделает, ничего не будет.

Март 1917

14 марта 1917

Переданные мне письма из Санкт-Петербурга оказались пророческими. Революция началась. Все министры находятся в руках революционеров, кроме Покровского, министра иностранных дел. Император собирается снова захватить столицу! Императрица в Царском Селе.

Врач до сегодняшнего дня скрывал от меня, что у меня пневмония.

15 марта 1917

Говорят, Пишон в телефонном разговоре с другом сообщил, что российского императора арестовали и вместо него правит Дума. Брата императора назначали регентом.

16 марта 1917

В "Таймс" за четверг статья на две полосы под заголовком "Соединенные Штаты и мир: свобода морей". Говорят, ее вдохновителем был Вильсон. Какая бессмыслица! Давайте этого не допустим! Давайте выпустим свою доктрину Монро! Это полный вздор, к которому слабые отнесутся с радостью.

Никто точно не знает, отрекся царь или нет.

18 марта 1917

В России все смешалось. Дума вовсе не обладает верховной властью. Среди революционеров сильны пацифистские настроения.

Май 1917

5 мая 1917

Извольский появился на закрытии совещания; его задержали в Елисейском дворце, куда он ходил представить свои новые верительные грамоты. Комично было слушать, как он от лица правительства России объявляет, что греческому народу нужно позволить выбрать форму правления для Греции, республику или монархию.

18 мая 1917

По словам Жюля Камбона, Извольский намерен написать в "Матэн", что поступок Николая II сразу после русско-японской войны, когда он подписал оборонительный и наступательный союз с императором Вильгельмом, на самом деле не является предательством по отношению к Франции со стороны российского императора.

Подписание договора стало проявлением слабости, как как Вильгельм убедил Николая, что Франция примкнет к их союзу, который должен был быть направлен против Англии! Значит, разоблачение – не "утка! Витте, ненавидивший Англию, утверждал, что считает договор нежизнеспособным, успешно пригрозив германскому кайзеру, что он (Витте), откажется скреплять своей подписью Портсмутский мирный договор, в результате чего кайзер Вильгельм не сможет сделать заем, необходимый для осуществления его экономической политики.

После визита к Жюлю Камбону у меня складывается впечатление, будто состояние России внушает здесь определенные надежды. Боюсь, больше от нее никогда не будет особой помощи.

19 мая 1917

Утром узнал, что Извольского разубедили делать заявления для печати. Ему оказали, что, хотя он стремится выгородить своего бывшего властелина, его заявление не понравится ни императору, ни его семье, ни его сторонникам. Более того, оно не понравится нынешним властям.

22 мая 1917

Новости из России чуть лучше. Извольский, с которым я встретился утром, рассказал, что по его мнению, армия "себя проявит" раньше, чем народ внутри страны. Он считает, что примерно через месяц наступление возобновится. Он боится другого – гражданских беспорядков.

24 мая 1917

Все очень недовольны позицией России. Отказ от аннексий и контрибуций – вздор, если Антанта когда-либо окажется в том положении, чтобы их заставить.

28 мая 1917

Страх, ощущаемый во Франции из-за того, что Россия не оправдала ее ожиданий, немного уменьшился благодаря вступлению Соединенных Штатов в Антанту.

Июнь 1917

1 июня 1917

Ощущается глубокая подавленность из-за кризиса социалистов, анархии в России и вытекающего из этого застоя на русском участке европейского фронта.

24 июня 1917

Русские войска, которых теперь удалили с французского фронта, стали источником крупных неприятностей.. Они не желали драться и не хотели переходить в другое место. Их обработали русские анархисты в своем тренировочном лагере.

Утром заходил попрощаться Генри Уилсон. Он отказался принять корпус. Он побывал на всем протяжении французского фронта; пуалю боятся, что Россия отколется.

Июль 1917

4 июля 1917

Многие считают, что русские в самом деле берут себя в руки.

Наступление Нивеля стоило нам 140 000 убитых и раненых, его армии полностью деморализованы и отказываются сражаться.

Парламент собирается приставить к армии гражданских комиссаров.

16 июля 1917

Если бы только русские дети сохранили серьезность на три месяца. Тогда бы мы дождались следующей весны и прохода американцев. После этого можно надеяться на полный крах Германии и ее союзников.

20 июля. 1917

Как мы будем ссориться, когда начнем обсуждать условия мира между странами Антанты., и кому из союзников придется за все платить, чтобы получить то, что называется разумным миром! Такой мир никого не устроит, зато не понравится многим.

Август 1917

25 августа 1917

Тома верит в возрождение России! Будет чудо, если она сумеет добиться успеха до наступления зимы.

31 августа 1917

Ответ Вильсона папе прекрасен. Он сказал то, что мы не отваживались говорить об императорах и властях центральных держав. Русские по-прежнему отсупают, будь они прокляты!

Сентябрь 1917

4 сентября 1917

Итак, Ригу сдали без боя. Что за отвратительный народ эти русские!

11 сентября 1917

Какая неразбериха в России! Надеюсь, Корнилов выметет социалистов-пустомель и солдат-дезертиров.

12 сентября 1917

Три новых министра нанесли мне визит. Они оплакивали русских. Если русские возобновят наступление по всему фронту или на местах, оно станет приятным сюрпризом. Дела в России хуже и хуже.

17 сентября 1917

Все новые министры, с которыми я повидался, выступают за войну до конца. Они не верят, что русские перестанут отступать. Они будут довольны, если русские остановятся и оттянут на себя часть немцев.

22 сентября 1917

Некоторое время назад я упоминал о мятеже одной русской бригады; приписанной к французской армии. Они не хотели драться, они не хотели идти на передовую, они заражали французские войска, которые находились рядом с ними. От смутьянов избавились с помощью бригады русской артиллерии, которая отправлялась через Францию в Салоники. Артиллеристы окружили своих мятежных соотечественников и обрушили на них 600 снарядов, убив десять человек. Остальных разоружили и арестовали; теперь они ждут департацию в Россию.

23 сентября

Какая чушь! Какая у немецкого народа совесть? Все классы выдумывают собственные теории, воинственные или пацифистские, но все они согласуются с "Германией превыше всего!" На земле не будет мира, пока Германия не окажется "ниже всего", а ради этого мы должны сражаться.

Октябрь 1917

1 октября 1917

Положение в России все хуже и хуже.Альбер Тома требует, чтобы мы обращались с русскими сочувственно и ободряюще. Тогда, по его мнению, они начнут все сначала и снова будут драться.

8 октября 1917

Севастопуло встревожен здешней неприязнью к России. Французские наниматели увольняют русских работников.

28 октября 1917

Появились доказательства, что так называемое Временное правительство России ведет переговоры с немцами.

Керенский, решив, что жена неподходящая для него спутница в Зимнем дворце, избавился от нее собственным приказом на том основании, что, став атеистом, он больше не связан узами церковного брака. Теперь он живет с балериной.

31 октября 1917

После того, как Италия примкнула к Антанте, целью германской кампании стало отеделение России и деморализация публики во всех странах Антанты.

* * *

8 декабря 1917

Сегодня после обеда ко мне приходил Эльен, бывший министр. Он здраво рассуждает о русских. Здесь начинают осознавать, что едва ли мы получим реальную пользу от казаков. Какое-то время Россия будет в состоянии брожения. Пена поднялась наверх, и для того, чтобы снять ее, потребуется кровожадный диктатор. В настоящее время они не хотят драться , и никто не сможет их заставить. Они хотят расхищать, грабить и делить землю. Потом они перессорятся, и тогда настанет время для диктатора.

Все плохо почти везде, но я верю, что мы, французы и американцы будем держаться вместе и в конечном итоге добьемся мира, который подойдет трем нашим странам. Будем надеяться, что германцы, посеявшие социализм в его крайней форме, пожнут бурю революции и террора в Германии. Правда, я не слишком веру в свою надежду.

10 декабря 1917

До войны Троцкий был революционером-беженцем в Париже. После начала войны его подозревали в шпионаже. В октябре 1916 года его выслали в Испанию. Его осудили как анархиста, арестовали и по его просьбе выслали на Кубу, откуда он, как я полагаю, через Англию попал в Россию после падения императора.

11 декабря 1917

Хаос в России – наглядный пример для французов. Нельзя допустить к власти социалистическое правительство.

Что касается России, пусть дерутся друг с другом до тех пор, пока максималисты не приведут к ярость большинство и не будут перерезаны.

Тем временем, и здесь, и в Англии находятся люди, причем люди серьезные, которые придерживаются того мнения, что на следующее лето Россия окажет нам вооруженную помощь. К тому времени Россия, вероятно, уже не будет существовать как страна.

17 декабря 1917

Норвежские социал-демократы предложили Нобелевскому комитету по Нобелевским премиям выдвинуть на премию мира Ленина и Троцкого! В этом году уже поздно, но председатель комитета ответил, что если им удастся восстановить мир и порядок, данный шаг сочтут весьма подходящим!

23 декабря 1917

Сегодня мне нанес визит Маклаков, так называемый посол России. Он хотел узнать, завязали ли мы отношения с большевистским правительством в Петербурге. Я ответил, что только как с правительством де-факто, с которым ради безопасности наших соотечественников необходимо как-то сообщаться. Однако это не означает, что мы готовы признать любое правительство, не пришедшее к власти на надлежащим образом избранном учредительном собрании. Он сказал, что в стране, где большинство населения не умеет ни читать, ни писать, к тому же, при всеобщем избирательном праве не только для мужчин, но и для женщин, Учредительное собрание будет фарсом.

Он считает, что большевики с помощью немцев хотят посадить на трон члена русской императорской семьи. После такого шага, страна которая останется от России, будет всем обязана Германии.

Милюков говорил Маклакову, что именно правительство Великобритании побудило правительство России требовать Константинополь, который русским – если не считать отдельных лиц – не нужен; многие понимают, что обладание Константинополем превратится в помеху и сделает невозможным любое примирение с турками.

По словам Маклакова – русский народ не создан для республики.

1918

6 января 1918

Ситуация в России напоминает детский стишок "И вся королевская конница, и вся королевская рать, но могут Шалтая-Балтая собрать".

9 января 1918

Он (Вильсон) хочет, чтобы Россия стала торговой площадкой для Соединенных Штатов, и поэтому обращается с бандой Ленина-Троцкого как с людьми достойными уважения.

15 января 1918

Какой вздор пишет Герберт Уэллс в сегодняшнем парижском выпуске "Дейли Мейл" в похвалу большевикам!

17 января 1918

Здесь очень сильны антибольшевистские настроения, а ведь они еще не назначили своего представителя.

Все поражены тем, что мы завязали отношения с большевиками из Петрограда и их представителями в Англии.

22 января 1918

Вести из России и Украины не радуют. Французы гораздо жестче нас относятся к большевикам.

В пятницу за ужином я должен встретиться с Извольским. Он хочет поговорить со мной о России. Он клянется, что лично он был против того, чтобы Россия получила Константинополь. Он хотел бы, чтобы Константинополь стал вольным городом, но остался у турок. Однако он был вынужден подчиняться приказам и требованиям российского общественного мнения. На самом же деле Сазонов считал, что может прославиться, если получит Константинополь, и проливы. Он ввел в заблуждение Делькассе. "Общественное мнение" оказалось вздором, но заявление возымело желаемое действие в Париже и Лондоне. Извольский, который хорошо знает Японию и Сибирь, выступает за японскую интервенцию. Если вмешаются китайцы, сибиряки отдадутся в руки большевиков. Он не считает, что в России возможно возрождение империи или монархии. Лучшее, на что можно надеяться – федерация государств.

26 января 1918

Извольский считает, что Украина на некоторое время потеряна. Совместное давление на большевиков следует осуществлять из Архангельска, Сибири и Кавказа. Страны Антанты должны предоставить деньги, оружие и боеприпасы, а также выделить небольшое кол-во войск, чтобы высадиться в Архангельске. Он считает, что в конечном счете победят кадеты, что бывшая Российская Империя распадется на отдельные государства, которые впоследствии, возможно, объединяться в конфедерацию и, возможно, получат монарха.

28 января 1918

Маклаков осудил наши отношения с большевистским правительством. В России – причем более-менее по всей стране – грядут голод, эпидемии, гражданская война и власть террора. Большевизм долго не продержится, а если мы будет поддерживать отношения с большевиками, то заслужим презрение всех более-менее здравомыслящих русских, как сейчас, так и после войны.

1 февраля 1918

Майкл Сайкс побывавший с миссией в Петербурге, все время говорит, что там начнется такой же террор, как в 1793 году во Франции.

4 марта 1918

О Россия, какой крах.

Германский "земельный голод" прогрессирует огромными шагами. Они требуют вернуть Турции Карс, Батум и т.д. Торопись, Япония! Не думаю, что за всю войну у нас была такая мрачная ситуация как сейчас – если не считать тех дней в начале сентября 1914 года, когда немцы почти вплотную подошли к Парижу.

9 марта 1918

В настоящее время в России превалирует большевистское мнение, направленное против союзников. Возможно, русские противники большевиков рады японской поддержке.

В письме из Лондона говорится: "Положение в стране нельзя назвать хорошим. Распространяются пацифистские настроения".

16 марта 1918

Неклюдов, последний посол России в Мадриде, до того посланник в Софии, а прежде – здешний советник русского посольства, попросил принять его и приходил сегодня. Оно говорил многословно и напыщенно, осуждал слабость императора Николая и его зависимость от жены, ставшую причиной кризисов. Они следовали один за другим и привели к революции.

18 марта 1918

Австро-германские мирные требования – части России и Румынии – открывают глаза некоторым социалистам на безумие, каким было бы вступление в дискуссию с Германией.

В России и Румынии можно видеть достаточно примеров того, что Германия понимает под фразой "ни аннексий, ни контрибуций и довоенный статус-кво" для Германии.

4 апреля 1918

По пути на Родину меня посетил проницательный адмирал Холл – он возвращался из Италии. Он считает, что война может закончиться в этом году, и успешно с морской точки зрения. Он не понимает, зачем нам возвращать Германии какие-либо из ее колоний, но нам придется позволить ей вторгнуться в Россию., если ей удастся наступать достаточно долго. Германия столкнется с большими трудностями с Лениным и Троцким.

8 декабря 1918

Гарвин из "Обсервер" пишет о воссоздании России под эгидой Америки! России больше нет. Она разрушена, а имперский и религиозный идол, который соединял несколько рас православной веры рухнул. Если нам удастся добиться государственной независимости, то есть в качестве буферных государств на восточной границе Германии – Финляндии, Польши, Эстонии, Украины и т.д. или столькоих, сколько удастся собрать – думаю, что оставшиеся территории можно послать к дьяволу. Пусть варятся в собственном соку. Российской Республике не удастся ни защитит мусульманские ханства в Центральной Азии и кавказские княжества, ни управлять ими.

1919

23 января 1919

Я смотрю на то, что называлось Россией как на мертвеца. Азиатские ханства не будут держаться трупа, как и китайцы, которых бывшая Российская Империя более или менее аннексировала.

28 марта 1919

Я не верю в возрожденную Россию с территориальными уступками, которые обсуждались на Мирном конгрессе. Может ли такая смесь рас и религий возродиться как великая держава при республиканской форме правления? Страна, которая останется от старой России в Европе, должна получить разрешение выходить на территорию других государств к Балтийскому морю, незамерзающий порт на севере, доступ к Черному морю, если Россию вытеснят с Черноморского побережья, и, возможно, разрешение на торговлю через Персию с Персидским заливом. Сибирь должна сама о себе позаботиться и выйти к Тихому Океану.

10 апреля 1919

Профессиональная дипломатия показала свою недальновидность и совершила большие просчеты.

Виданное ли дело такое фиаско, как идея Локкарта о том, что он сумеет контролировать русских большевиков.

15 апреля 1919

Если мы станем держателем мандата в Палестине, какие трудности у нас возникнут с евреями.

21 апреля 1919

Если Германия подпишет тот мирный договор, основы которого заложены в виде проекта, многие посеянные семена войны дадут урожай бури из-за неразрешимых трудностей.

1 апреля 1919

Когда мы пили чай, пришел Джимми Ротшильд с женой.

Он не понимает, что еврейское государство в Палестине станет местом притяжения для подонков еврейского населения России.

Туда поедет весь сброд, который сейчас активно занимается большевистской пропагандой и вынужден будет уехать после заключения мира.

Его отец активно задействован в деле небольших компенсаций, которые немцев заставят выплатить.

6 июня 1919

Вчера провел еще час с Эдмоном Ротшильдом. Он очень встревожен мягкостью условий мира.

На взгляды Эдмона в связи с Польшей влияет дурное обращение с евреями в Польше. Тем не менее ему хочется, чтобы немцев выгнали из Данцига.

22 июня 1919

Итак, наши моряки проспали затопление почти всего германского флота в Скапа-Флоу. Что скажут верящие в немецкую честность в защиту своих клиентов?

2 июля 1919

Мирный договор мог быть хуже, но должен был стать лучше. Он не урегулирует много вопросов, не связанных с Германией.

Кроме того, Америка очень далеко, а мы навлечем на себя опасность, если промедлим во время кризиса.

Крупными недостатками являются Данциг, непредоставление Франции границы 1814 года…<…> а также предложения закупорить турок без порта на Средиземном море. В глубине души греки – такие же бандиты как и турки.

17 июля 1919

Камбон пригласил меня посмотреть мирную процессу из посольства.

Говорят, какой-то остроумный француз заметил: "Мирный договор несет в себе семена справедливой и продолжительной войны".

26 сентября 1919 года Лорд Барти Тейм скончался в возрасте 75 лет.

В целом, очень занимательная книга, рекомендую к ознакомлению.

https://www.ozon.ru/product/evropa-vo-vremena-pervoy-mirovoy-voyny-dnevniki-posla-velikobritanii-vo-frantsii-1914-1918-gody-178034751/?_bctx=CAUQ47vJKQ – купить книгу можно тут

Если что, текст набивался вручную с книги.