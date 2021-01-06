 

Евросоюз выразил обеспокоенность решением Ирана об обогащении урана

06.01.2021, 1:58, Новости дня
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Евросоюз серьезно обеспокоен намерением Ирана начать обогащение урана до 20%, сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Мы с серьезной обеспокоенностью принимаем к сведению решение Ирана об обогащении урана до 20%», – цитирует ТАСС представителя.

В понедельник Иран начал процесс обогащения урана до оружейного уровня – Тегеран объявил о запуске процесса обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран демонстрирует намерение развивать военную ядерную программу, но Тель-Авив не позволит Тегерану создать ядерное оружие. Госдеп США заявил, что решение Ирана обогащать уран до 20% является «ядерным шантажом». В Госдепе считают, что «попытки» Ирана «усилить кампанию ядерного шантажа» будут «терпеть неудачу».

Во вторник официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что Иран обогатил уран до 20% на ядерном объекте в Фордо.



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