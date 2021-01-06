 

Песков прокомментировал слухи о «войне башен» в Кремле

06.01.2021, 1:58, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Разговоры о «войне башен» в администрации президента РФ Владимира Путина являются преувеличением, иногда в Кремле возникают споры и разногласия между представителями различных направлений, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это все сильно преувеличено. Существуют, конечно, споры – жаркие споры, жесткие споры. Существуют разные точки зрения на то, как и что нужно делать, как и что нужно предлагать президенту. Эти споры есть, но это никоим образом не является «войной башен». Это все уже преувеличение», – сказал Песков в интервью на YouTube-канале «Соловьев Live».

Как отметил представитель Кремля, администрация Путина – живой организм, «работающий во имя одной цели – обеспечить работу президента». По его словам, «иногда кому-то не нравится то, что делает другое направление, но это обычный рабочий процесс». Песков предположил, что слухи о «кремлевских башнях» распространяют различные Telegram-каналы. При этом он сообщил, что серьезные люди в Кремле даже не читают такие сообщения.

Ранее Песков ответил на слухи про «бункер» Путина, сказав, что «все умозаключения о какой-то конспирации – ерунда».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12 / Мать потушивших в Оренбурге снегом Вечный огонь детей оштрафуют

20.07 / Жириновский отреагировал на указ Путина о назначении врио главы Хабаровского края

04.07 / Владелец “Спаратка” Федун выразил соболезнования семье Нурмагомедовых

01.10 / Российский омбудсмен Москалькова поддержала возбуждение дела по отравлению Навального

27.06 / Экс-супруга Башарова заявила на него в полицию

20.08 / CGTN – американские дети всё чаще подхватывают коронавирус — и это может помешать им вернуться за парты

05.09 / Лукашенко заявил о пользе договоренностей с Россией для экономики Белоруссии

21.10 / «Радостная встреча» может и не состояться — Guardian об участившихся призывах бойкотировать зимнюю Олимпиаду в Пекине

27.12 / Создана необычная капсула времени о 2020 годе

07.07 / Решение АМКУ оштрафовать табачных производителей нарушает Соглашение об ассоциации с ЕС – эксперт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска