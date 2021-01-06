Песков прокомментировал слухи о «войне башен» в Кремле

06.01.2021, 1:58, Новости дня

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Разговоры о «войне башен» в администрации президента РФ Владимира Путина являются преувеличением, иногда в Кремле возникают споры и разногласия между представителями различных направлений, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это все сильно преувеличено. Существуют, конечно, споры – жаркие споры, жесткие споры. Существуют разные точки зрения на то, как и что нужно делать, как и что нужно предлагать президенту. Эти споры есть, но это никоим образом не является «войной башен». Это все уже преувеличение», – сказал Песков в интервью на YouTube-канале «Соловьев Live».

Как отметил представитель Кремля, администрация Путина – живой организм, «работающий во имя одной цели – обеспечить работу президента». По его словам, «иногда кому-то не нравится то, что делает другое направление, но это обычный рабочий процесс». Песков предположил, что слухи о «кремлевских башнях» распространяют различные Telegram-каналы. При этом он сообщил, что серьезные люди в Кремле даже не читают такие сообщения.

Ранее Песков ответил на слухи про «бункер» Путина, сказав, что «все умозаключения о какой-то конспирации – ерунда».