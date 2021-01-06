Попытка главного санитарного врача Канады быть политкорректной вызвала скандал

06.01.2021, 1:58, Новости дня

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Главного санитарного врача Канады Терезу Тэм раскритиковали за слова о «беременных людях».

Тэм в соцсетях посоветовала «беременным людям» сделать прививки от гриппа, так как эта категория людей входит в число наиболее подверженных заражению. Однако пользователи соцсетей возмутились выбором слов и напомнили, что беременными могут быть только женщины. Тэм обвинили в попытке отменить женскую идентичность. На критику она не ответила, передает РЕН ТВ.

Летом автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг раскритиковали после того, как она посмеялась над названием статьи «Как сделать посткоронавирусный мир лучше для людей, у которых есть менструация». Ее шутку сочли оскорбительной для трансгендеров.