Погиб сын Корбана
06.01.2021, 1:24,
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Сын украинского бизнесмена Геннадия Корбана погиб 5 января в дорожно-транспортном происшествии на территории Днепропетровской области. Об этом сообщило “Deтектив.info” со ссылкой на источники.
По информации издания, сын политика погиб вместе с одноклассницей Юлией Васик.
Telegram-канала “Карточный Офис” написал, что школьник Лев Корбан пропал днем во вторник после того, как уехал кататься с одноклассницей на багги.
Позже полиция обнаружила на дне реки багги, а в нем тела двух погибших подростков.
“Днепр оперативный” сообщил, что происшествие произошло недалеко от села Новоалександровка на реке Мокрая Сура.
По данным издания, 16-летний подросток приехал к однокласснице в Новоалександровку из Днепра, они отправились кататься. Мать девочки, встревоженная долгим отсутствием детей, сообщила в полицию об их исчезновении
По предварительной информации, подростки хотели заехать на мостик, но не справились с управлением и вылетели в реку. Несмотря на небольшую глубину, подростки не смогли выбраться из транспортного средства, поскольку были пристегнуты.
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