Минздрав опроверг заявление о недостаточной проверке «Спутника V»

06.01.2021, 1:06, Новости дня

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Решение о регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» принималось с учетом ее высокой эффективности, сообщил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Фисенко.

Регулятор также получил данные о безопасности аденовирусной платформы, которую специалисты Центра имени академика Н. Ф. Гамалеи использовали для создания препарата, передает РИА «Новости».

По словам замминистра, этот шаг был «абсолютно оправдан», так как позволял обеспечить защиту россиян от COVID-19 в сжатые сроки.

«По аналогичному пути пошли зарубежные регуляторы США, ЕС, Великобритании: применение препаратов Pfizer, Moderna и AstraZeneca для широкой вакцинации идет параллельно с продолжающимися клиническими исследованиями», – отметил Фисенко.

Он отметил, что в настоящее время безопасность и эффективность применения препарата «Спутник V» дополнительно контролируется с использованием данных федерального регистра вакцинированных.

«Российская вакцина «Спутник V» в ходе клинических исследований и масштабной вакцинации населения показывает высокую эффективность и безопасность», – добавил Фисенко.

В свою очередь директор центра Гамалеи Александр Гинцбург также сообщал, что вакцина «Спутник V» проверена, производители других вакцин в мире идут по такому же принципу, как и Россия, при регистрации препарата и массовой вакцинации от коронавируса.

Ранее сообщалось, что председатель Национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду заявила, что РФ и Китай проявили смелость и пошли на риск широкомасштабной вакцинации с использованием, не прошедшей все испытания вакцины от коронавируса.

Напомним, о том, что в Брюсселе пока даже не рассматривают заявку создателей вакцины «Спутник V» разрешить ее продажу в ЕС. Как полагают эксперты, европейская бюрократия будет максимально затягивать процесс признания российской вакцины. Одновременно в западных и российских оппозиционных изданиях появилась серия материалов, в которых настойчиво выражалось сомнение в надежности «Спутника V» и при этом в комплиментарном стиле освещались аналогичные американские разработки. Как известно, российская вакцина стала прямым конкурентом продуктам западных компаний Pfizer и Moderna.

Главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава Николай Брико сказал газете ВЗГЛЯД, что иностранным фармацевтическим корпорациям важно принизить значение чужих вакцин, очернить своих конкурентов, так как сейчас начинается конкуренция между вакцинами на крупнейших мировых рынках.