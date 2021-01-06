Суд в США отклонил требование Трампа отменить итоги выборов в Джорджии

06.01.2021, 1:06, Новости дня

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Окружной судья Марк Коэн отклонил иск адвокатов президента США Дональда Трампа, который требовал отменить итоги выборов в Джорджии, сообщают СМИ.

Иск подали в конце 2020 года. Трамп обвинил власти штата в нарушении избирательного законодательства. По его словам, они проигнорировали правила сбора и обработки отправленных по почте бюллетеней. Кроме того, в иске выдвигалось обвинение в «ненадлежащей сертификации» результатов голосования.

Судья заявил, что данный иск находится «за пределами беспрецедентного». По мнению суда, «выборы, сертификация и подача бюллетеней являются окончательными», а власти штата полностью выполнили все требования закона, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Напомним, Трамп в очередной раз заявил, что намерен оспаривать результаты президентских выборов и не «отдаст» пост главы государства Джозефу Байдену. Он пообещал «адскую битву» за пост президента.