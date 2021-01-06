 

Байден захотел вернуть Нуланд в Госдеп

06.01.2021, 1:06, Новости дня
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Избранный президент США Джозеф Байден собирается выдвинуть кандидатуру Виктории Нуланд на пост замглавы Госдепа по политическим вопросам, сообщают источники.

Байден хочет включить в свою администрацию ряд людей, которые уже работали в Белом доме при президенте Бараке Обаме. В частности, речь идет об Уэнди Шерман, которая как раз и была заместителем госсекретаря по политическим вопросам. Байден хочет видеть ее на должности помощника госсекретаря. Старшим директором по делам Европы в Совете национальной безопасности при Белом доме может стать Аманда Слот, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.



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