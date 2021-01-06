 

В Норвегии умерли два человека, которых недавно вакцинировали от COVID-19

06.01.2021, 0:32, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Норвегии в доме престарелых двое пациентов умерли через несколько дней после вакцинации препаратом от коронавируса американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба Норвежского агентства лекарственных средств.

Медицинский директор агенства Штейнар Мадсен рассказал, что сейчас прививают “самых слабых и уязвимых” граждан с серьезными заболеваниями.

“Мы должны оценить, причиной смерти является вакцина или это случайность, что смерти наступили так скоро после вакцинации”, – отметил он.

В норвежских домах престарелых каждую неделю умирает около 400 человек, заявили в агентстве. Они отслеживают смертность норвежского населения и все сообщения о предполагаемых побочных эффектах от вакцин, в частности смерть.

Исследование, на основе которого проведено временное одобрение вакцины, не включало лиц старше 85 лет.

“Мы мало знаем о том, как побочные эффекты влияют на пожилых людей. Однако предполагаем, что любые побочные эффекты будут такими же, как и у младших возрастных групп”, – говорится в сообщении.

В агентстве рассказали, что наиболее частым побочным эффектом вакцины является боль в месте укола, которую испытывают более 80% вакцинированных. Другими частыми побочными эффектами являются усталость, головная боль, мышечные боли, боли в суставах, озноб и лихорадка. Они проходят через несколько дней. В Британии и США сообщали о некоторых случаях тяжелых аллергических реакций после использования вакцины.

В странах Европейского союза 27 декабря 2020 года официально стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Вакцинировать людей будут препаратом от Pfizer/BioNTech. Именно их вакцину одобрил регулятор ЕС.

Главный коммерческий директор немецкой компании BioNTech Шон Маретт говорил, что страны Евросоюзаа также для жителей стран Европейской экономической зоны – Норвегия и Исландия, до конца 2020 года получат 12,5 млн доз вакцины против коронавируса, которую производит его компания вместе с американской Pfizer.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось в общей сложности более 85 млн человек (в Норвегии – 50,7 тыс.), умерло более 1,8 млн пациентов с COVID-19. В Норвегии с начала пандемии зафиксировали 51,6 тыс. инфицированных, 452 человека умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.10 / Подразделения ЦВО вернулись с учения ОДКБ в Белоруссии

06.10 / Песков не увидел элементов локдауна в мерах против COVID-19

09.12 / Компания Lenovo официально представила ноутбук ThinkPad X1 Nano

30.07 / На границе Венгрии и Украины необходимо увеличить количество пропускных пунктов – посол

24.10 / РЖД решили сократить курсирование поездов на осенне-зимний период

28.08 / Мосгорсуд признал законным обыск у Сафронова

26.12 / В Киеве бульдозер откопал надгробие генерала, освободившего Болгарию от османов

13.08 / Нетаньяху назвал планы по аннексии Западного берега «оставшимися на столе»

22.07 / Из-за COVID-19 Международный суд ООН продлил РФ срок подачи ответа на иск Украины

09.09 / Ликвидировано министерство по делам Северного Кавказа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска