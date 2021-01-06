Проекты — сплошная вода

06.01.2021, 0:30, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые заявляют: водный кризис в Крыму пытаются преодолеть без их участия. Многие идеи чиновников — направлены только на «освоение» денег.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия 24» отчитался о «практически полном» решении проблемы водоснабжения Севастополя и активной работе по поиску дополнительных источников воды для Крыма.

Города полуострова, напомним, сейчас получают воду по графику из-за истощения ее запасов в водохранилищах.

«По Севастополю можно сказать, что проблема практически закрыта <…>. По Крыму ситуация несколько сложнее, мы занимаемся сейчас поиском дополнительных источников, разбуриваем существующие запасы водохранилища, бурим скважины», — заявил Хуснуллин.

В научном сообществе Крыма, впрочем, сомневаются в эффективности большинства принимаемых чиновниками мер, называя их направленными скорее на «легкое освоение 50 млрд рублей».

И указывают: если в ближайшие три месяца на полуострове не пойдут дожди, Крым может остаться совсем без воды.

Канва. Качая отовсюду

В интервью «России-24» Марат Хуснуллин отметил, что решить проблему с водой власти планируют, главным образом, за счет бурения. То есть — использования существующих запасов. Опреснение морской воды рассматривают как «крайний вариант». «Просто это достаточно дорогостоящая методика», — говорит вице-премьер.

В качестве примера последних достижений Хуснуллин отмечает переброску воды из Тайгановского водохранилища в Симферополь и забор воды из Кадыковского «месторождения» в Севастополе (на самом деле, это затопленный карьер).

«Новая» уже писала, что в 2020 году воду в Крыму изыскивали самыми отчаянными способами:

в сентябре глава Севастополя Михаил Развожаев на встрече с президентом Владимиром Путиным получил одобрение на переброску в Чернореченское водохранилище вод реки Коккозка за 3,8 млрд руб. Но против выступили жители Бельбекской долины: выяснилось, что переброска могла лишить воды 30 тысяч крымчан. Проект отменили. Новый проект — перехват паводковых вод у русла реки Бельбек — оказался дороже на 1,2 млрд рублей. Его обсудили со специально подготовленными «местными жителями», и теперь обещают завершить в марте 2021.

В конце ноября, когда Чернореченское водохранилище истощилось, власти Севастополя начали забирать воду из затопленного карьера около Инкерманского монастыря (он существует еще с древнеримских времен). Через месяц водоем обмелел как минимум на половину.

Совсем недавно, несмотря на протесты байкеров мотоклуба «Ночные волки», начался забор воды из озера Гасфорта. И теперь «Хурург» констатирует, что и этот водоем тоже начинает мелеть.

Еще один водоем из которого Севастополь начал получать воду около двух недель назад — Кадыковский карьер. Раньше возле него любили фотографироваться туристы, так как он имеет форму сердца. Сейчас из него качают 15 тысяч кубометров воды в сутки.

Всего Севастополю нужно 80 тысяч кубов воды ежедневно.

«Все держится на пределе»

По мнению члена экспертного совета по гидробиологии и ихтиологии РАН Николая Шадрина, крымские водные проекты недостаточно проработаны. Проект перехвата паводковых вод Бельбека, по его словам, несет существенные экологические риски, а Кадыковский карьер может быстро истощиться, т.к. у него нет водосбора.— Я точно знаю, что [на Кадыковском карьере] никто исследований не проводил. Судя по динамике, у него было прежде всего дождевое питание. За сколько его вычерпают: за месяц, два? Я считаю, что 80 млн в определенной степени зря угробили, — говорит ученый. — Что касается водоема у горы Гасфора, то [на этот проект] я смотрю более оптимистично — это [нормальный] резервный водоем. Забор воды из Бельбека — наоборот, вредный проект и принесет больше ущерба, чем пользы.

Шадрин отмечает, что для нормального обеспечения Крыма водой нужно, в первую очередь, экономно ее расходовать.

Но на полуострове еще с советских времен 60% воды теряется в водопроводах. К тому же — не разделено питьевое и техническое водоснабжение, нет очистки.

— Что касается опреснения — это далекая перспектива. Надо делать экологическое обоснование. То что делается сейчас, да, на определённый момент это улучшит ситуацию, но, на мой взгляд, — это скорее имитация решения, чем реальное длительное решение проблемы, — говорит Шадрин.

В Инкерманском карьере, подчеркивает ученый, ситуация схожа с Кадыковским — никто не изучал гидрологию, никто не оценивал риски. «Его просто вычерпают и все».

Глава Крымского РАН, доктор геолого-минералогических наук Виктор Тарасенко в разговоре с «Новой» отметил, что прогнозы метеорологов на зиму не внушают оптимизма. Так, например, предполагалось что в декабре в Крыму выпадет 45 мм осадков, а по факту выпал 21 миллиметр. На ближайшие три месяца прогнозируют 30-40 мм осадков, но для того, чтобы восполнить потери этого года, нужно, чтоб хотя бы в один месяц осадки достигли уровня 100-150 мм.

О бурении и активном выкачивании воды из скважин профессор говорит так: есть риск, что скважины станут непригодными. Дело в том, что подземные воды находятся в так называемых «линзах», и если выбрать из «линзы» слишком много, то вода станет соленой и непригодной ни для питья, ни для полива. На восстановление уйдут годы.

— Пока другого выхода нет — только ждать осадки, — констатирует профессор.

Тарасенко отмечает, что Кубань и Дон, воды которых порой предлагают перебрасывать в Крым, и без того сильно обмелели. Опреснители — проект дорогостоящий и не скорый: он может быть реализован не ранее, чем через год. Активно обсуждаемое строительство очистных — процесс еще более долгий.

Как и Николай Шадрин, Виктор Тарасенко считает, что Крыму нужно, в первую очередь, экономно расходовать имеющуюся воду.

— Нужно делать пруды и водохранилища, чтобы запасаться водой заранее. Если говорить о скважинах, есть неплохие перспективы на севере Крыма: в Армянске и Крсноперекопске, но увлекаться этим не стоит. Все держится на пределе, еще 3-4 месяца [нынешней] ситуации, и из многих скважин пойдет соленая вода.

Ученых не спрашивали

В ходе итоговой пресс-конференции 17 декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Крым можно обеспечить водой за счет подземных источников, находящихся под Азовским морем. Практически сразу ряд ученых высказали сомнение, что это возможно. По словам главы крымского РАН Виктора Тарасенко, пока нет 100% уверенности, что пресные воды под Азовским морем имеются в достаточном количестве.

Член экспертного совета по гидробиологии и ихтиологии РАН Николай Шадрин также отмечает, что реальных оценок запасов пресной воды под Азовским морем нет. «Это из той же серии, что "подадим воду из реки Кубань", а потом выясняется что она почти высохла», — объясняет он.

— Я работал [на Азове] с геологами еще в 1960-х, — рассказывает Шадрин. — И когда геологи там бурили, никто не говорил, что там есть большие запасы воды. Это совсем как история с подземным стоком Дона. Данных-то нет, а нафантазировать можно все, что угодно. И дать, как результат, президенту, и ему покажется, что это правдоподобно. На мой взгляд, регулярно подставляют наших руководителей на всех уровнях. Люди хотят урвать большие деньги на какой-то проект, а что с учеными он не согласован — это ж ерунда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Полуостров с пересохшим горлом. Крым на пороге экологической и гуманитарной катастрофы. Виной всему засуха и неспадающая жара

Шадрин отмечает, что в нынешних проектных выкладках используется мониторинг расхода воды 30-летней давности. «Потому что сейчас никто исследований не делает», — отмечает он. Сколько из выделенных на решение водной проблемы Крыма 50 млрд рублей будет потрачена впустую, ученый оценить затрудняется.

Вместо P.S.

В октябре прошлого года «Новая газета» сообщала: в водохранилищах Крыма к середине осени оставалось порядка 15% запасов воды. Сегодня из части водохранилищ — например, снабжавшего Симферополь Аянского, — воду выкачивать перестали вовсе: обмеление.

Без дела стоит построенный военными водопровод от Тайгановского водохранилища до Симферополя. Водоем обмелел за несколько месяцев. Причем практически сразу после запуска водовода крымчане стали выкладывать видео с многочисленными прорывами труб. По разным подсчетам, потери составляли до 40%. К середине ноября военные построили еще один водопровод — из Балановского водохранилища — для снабжения жителей поселка Перевальное и находящейся там воинской части Черноморского флота.

В этом водохранилище уровень воды тоже значительно снизился.

Крым уже полгода живет в реалиях выкачивания воды из каждой лужи. В ноябре в этот режим перешел и Севастополь. Реального долгосрочного решения проблемы — пока не видно.

Надежда Исаева

Специально для «Новой»