Польский эксперт предрекает непростой год восточным соседям Варшавы

06.01.2021, 0:16, Новости дня

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Не только вызовы, связанные с восстановлением экономики после пандемии коронавируса, но и внутренние политические кризисы поджидают в следующем году Россию и её соседей, пишет польский журналист Михал Потоцкий. В своей статье для Gazeta Prawna он рассуждает о том, какие вызовы ждут многих политических лидеров и целые страны в новом году.



Reuters

«Большинство стран за нашими восточными границами погрузились в политический кризис или рискуют в нём оказаться. Новый год будет для них, безусловно, непростым», — пишет в издании Gazeta Prawna Михал Потоцкий. Он подчёркивает, что восточные страны ждёт важный год не только из-за глобальных вызовов и выхода из рецессии и периода пандемии.

Для РФ этот год станет годом выборов — в сентябре там состоятся парламентские выборы. «От опросов, которые повысили рейтинг и популярность «Единой России» и лично президента Владимира Путина ввиду аннексии Крыма*, остались лишь воспоминания», — добавляет автор статьи. Поэтому дело может дойти до манипуляций в больших масштабах или даже изменений в избирательном законодательстве, считает польский журналист.

Потоцкий обращает внимание также на то, что Кремль будет вынужден защищать свою позицию во внешней политике. В первые месяцы нахождения у власти Джо Байдена от Москвы может поступить предложение в адрес демократов о повторной перезагрузке отношений. Более того, Москва, возможно, представит какое-то предложение по Донбассу, воспользовавшись желанием президента Украины Владимира Зеленского достичь конкретных результатов на пути к миру, но пока никаких подвижек в этом направлении нет.

В своей статье польский журналист также отмечает, что для самого президента Украины этот год будет решающим. Ведь падение его рейтинга, неумелое управление, коррупционные скандалы и беспомощность в борьбе с коронавирусом нанесли серьёзный удар по репутации украинского лидера. Если в 2021 году президенту не удастся преодолеть неблагоприятные тенденции и добиться каких-то успехов, например, в вопросе Донбасса, перспектива его переизбрания в 2024 году станет весьма сомнительной, объясняет он.

В свою очередь, Белоруссия вступает в новый год с неурегулированным политическим конфликтом. Александр Лукашенко пообещал провести конституционную реформу, но до сих пор непонятно, что будет в итоге. У польского журналиста создаётся впечатление, что, приближаясь к 2021 году, белорусский лидер всё меньше помнит собственные обещания уйти с поста президента после внесения поправки, в то время как экономика в стране движется к краху. В итоге за оказанную Москвой помощь Белоруссии придётся платить уступками. В 2021 году Кремль скорее всего напомнит о плане ускоренной интеграции, который год назад предложил тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. «В РФ будет расти давление на то, чтобы добиться предвыборных успехов во внешней политике. Из-за сложной ситуации в Белоруссии достичь их именно в этой стране будет проще простого», — отмечает Потоцкий.

По его мнению, и Молдавию, во главе которой только что встала прозападная Майя Санду, неминуемо ожидает политический кризис, ведь она не может рассчитывать на вражески настроенный к ней парламент. Внутренние политические потрясения поджидают также Грузию, где оппозиция отказалась от мандатов после недавних парламентских выборов, и Армению, где премьер-министру страны придётся отчитаться за поражение в войне с Азербайджаном. Баку, несмотря на победу, необходимо будет найти средства на восстановление Нагорного Карабаха и строительство железной дороги. Тем временем Турция будет и далее расширять своё влияние в Азербайджане.

В марте президентские выборы состоятся в Узбекистане, которые продемонстрируют, насколько настойчивой и искренней является либерализация, проводимая Шавкатом Мирзиёевым, находящимся у власти с 2016 года. Окончательный отход от кириллицы также станет символом освобождения Средней Азии от российского влияния. Узбеки должны сделать это в 2021 году, завершив процесс, начатый в 1993 году. За узбекским опытом внимательно следят казахи и монголы. В этом году эти две страны наконец-то решили отказаться от русского алфавита к 2025 году, резюмирует в издании Gazeta Prawna Михал Потоцкий.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).