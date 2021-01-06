NBC – конгрессмены-демократы попросили главу ФБР начать уголовное расследование в отношении Трампа

06.01.2021, 0:16, Новости дня

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Конгрессмены-демократы Тед Лью и Кэтрин Райс направили директору ФБР письмо, в котором попросили его начать уголовное расследование в отношении Трампа, пишет NBC. Они выступили с этой инициативой после того, как был опубликован телефонный разговор между главой Белого дома и госсекретарём штата Джорджия Брэдом Раффенспергером, в ходе которого американский лидер призывал последнего «найти» 11780 голосов в пользу Трампа.



Reuters

Конгрессмены-демократы Тед Лью и Кэтрин Райс попросили директора ФБР Кристофера Рэя инициировать уголовное расследование в отношении президента США Дональда Трампа, пишет NBC.

Произошло это после опубликованного телефонного разговора главы Белого дома с госсекретарём штата Джорджия Брэдом Раффенспергером, в ходе которого американский лидер просил пересмотреть местные итоги президентских выборов.

«Как члены конгресса и бывшие прокуроры, мы считаем, что Дональд Трамп был замешан в подстрекательстве к совершению ряда электоральных преступлений или сговоре с намерением их совершить, — написали конгрессмены Тед Лью и Кэтрин Райс в письме, адресованном директору ФБР. — Просим вас немедленно возбудить уголовное дело в отношении президента».

Как напоминает издание, во время телефонного разговора с Раффенспергером Трамп попросил его «найти» достаточное количество голосов, чтобы отменить победу, которую Джо Байден одержал в штате с небольшим перевесом.

«Послушайте, всё что я хочу — это найти 11 780 голосов», — заявил Трамп в беседе с госсекретарём Джорджии.

«Ведь мы одержали победу в этом штате», — добавил он.

Президент США зашёл так далеко, что даже пригрозил Раффенспергеру уголовной ответственностью в случае, если тот не будет действовать в соответствии с желаниями главы Белого дома, отмечает NBC.