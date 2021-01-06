Le Figaro – 2021 год станет для Германии концом эпохи Меркель

06.01.2021, 0:16, Новости дня

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2021 год пройдёт для Германии под знаком неопределённости, связанной с уходом из политики канцлера Ангелы Меркель, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, парадоксальным образом Меркель покидает пост на пике своей популярности, но при полной потере политического авторитета. Теперь её преемникам предстоит непростая задача продолжить дело любимого народом лидера и объединить вокруг себя партию, заключает газета.



Reuters

Неясно, что сохранит в памяти Германия, вступая в этот Новый год: страх перед длительным карантином в связи с трудностями правительства в борьбе со второй волной Covid-19 или обещание возвращения к нормальной жизни, принесенное новой вакциной, пишет Le Figaro. По мнению газеты, неопределенность, связанная с коронавирусом, станет для Германии символом всего 2021 года, который будет отмечен проведением в сентябре парламентских выборов.

«После шестнадцати лет пребывания на посту канцлера – рекордное время для западной демократической страны – Германия перевернет страницу эпохи Меркель», — констатирует издание. Эти шестнадцать лет были отмечены укреплением влияния страны на европейской арене, процветанием и осуществлением власти «в центре политической шахматной доски» с помощью идей, во многом заимствованных у социал-демократов.

Как отмечает газета, в момент ухода от власти канцлер может похвастаться рекордной популярностью, показатели которой коррелируют с ростом показателей пандемии. Однако результаты опросов могут как успокоить, так и напугать его преемников в ХДС, предупреждает издание. Если в начале 2020 года претенденты на лидерство в партии стремились дистанцироваться от Меркель, то теперь они считают более разумным предстать соратниками уходящего канцлера, чтобы воспользоваться эффектом «электоральных чаяний».«В ХДС будет не раскол, а преемственность», — пообещал недавно один из фаворитов гонки за должность главы партии Армин Лашет, глава богатого региона Северный Рейн-Вестфалия.

Однако это обещание успокоения обманчиво, предостерегает Le Figaro. Несмотря на рейтинг общественного одобрения выше 80%, канцлер утратила авторитет, не сумев обеспечить дисциплинированное соблюдение санитарных правил на федеральном уровне. «Ситуация парадоксальна : в то время как страна доверяет руководству Меркель и ждет от нее принятия решений, у нее самой мало конкретных полномочий для претворение своих убеждений в жизнь», — пишет Spiegel. Другими словами, Германия, вероятно, не знает , что во главе страны стоит «хромая утка», поясняет Le Figaro. Как напоминает газета, сегодня партию ХДС возглавляет временный председатель Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую Меркель хотела сделать своей преемницей. Крамп-Карренбауэр, однако, вынуждена была уйти в отставку из-за неспособности установить партийную дисциплину в столкновении а крайне правой партией «Альтернатива для Германии».

««Нас не выберут в 2021 году из благодарности за то, чего канцлер достигла за шестнадцать лет», — предупреждает другой претендент на кресло главы ХДС Фридрих Мерц.

На международном уровне приход в Белый дом демократа Джо Байдена не рассеит полностью неопределенность, связанную с надёжностью американской защиты, которой пользовался Берлин. Кроме того, Германия, как страна-экспортер, опасается последствий брексита Уход Великобритании приведет к «колоссальному изменению баланса сил» в контексте франко-германских отношений», считает Фонд Жана Жореса. «Следующей осенью страна окажется осиротевшей без Ангелы Меркель. А до написания следующей страница еще далеко"», — заключает газета.