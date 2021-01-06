 

N-TV – британским туристам запрещают въезд в ЕС после брексита

06.01.2021, 0:16, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

С начала года уже более чем десяти гражданам Великобритании было отказано во въезде в Нидерланды, пишет N-TV. Причина заключается в окончании переходного периода по брекситу: отныне британцы могут ездить в ЕС лишь в рамках необходимых поездок. Кроме того, из-за большого числа заражений коронавирусом, Великобритания была исключена из списка стран, чьим туристам можно пересекать границы ЕС.


Reuters

В новом году Нидерланды уже запретили въезд в страну более чем десяти гражданам Великобритании на основании окончания переходной фазы брексита, пишет N-TV. Согласно данным пограничной службы Нидерландов, с начала года в один лишь аэропорт Амстердама Схипхол не было допущено 13 англичан. Отмечается, что с момента окончания переходной фазы в отношении Великобритании действует принцип третьей страны, в рамках которого разрешены лишь необходимые поездки.

N-TV напоминает, что в новом году Великобритания вышла из единого рынка ЕС, чем окончательно закрепила брексит. 1-го января в силу вступило соглашение, регулирующее вопросы торговли и таможни. Кроме того, из-за высокого числа заражений коронавиурсом, Великобритания была исключена из списка стран, гражданам которых можно было совершать туристические поездки на территорию ЕС.

По словам пресс-секретаря полиции Нидерландов, все недопущенные пассажиры имели отрицательные тесты на коронавирус, но забыли про правило о том, что допущены лишь необходимые поездки. «Граждане из безопасных стран могут пересекать границы ЕС, но Великобритания сейчас не считается безопасной страной», — заявил пресс-секретарь. Как пишет N-TV, за минувшие сутки в Великобритании было выявлено почти 60 тыс. случаев заражений коронавирусом. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08 / Американский дипломат пригрозил России “жесткими мерами”, если отравление Навального подтвердится

02.12 / “Делали это и раньше”. В Закарпатье прокомментировали исполнение гимна Венгрии

29.07 / Россия отвергла попытки «дестабилизировать» обстановку в Белоруссии

26.11 / В Одесской области тонет судно, вокруг него образовалось пятно нефтепродуктов

23.12 / Samsung создал «искусственного человека»

12.11 / BMW представила новый электрокроссовер BMW iX

30.06 / В мире: Германский милитаризм подал голос впервые после Второй мировой

13.10 / В Москве решили повысить прожиточный минимум для пенсионеров

18.10 / У браузера Chrome может появиться новый владелец

26.06 / Эксперт: Лобков целенаправленно и намеренно нарушил закон

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска