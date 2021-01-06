N-TV – британским туристам запрещают въезд в ЕС после брексита

06.01.2021, 0:16, Новости дня

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С начала года уже более чем десяти гражданам Великобритании было отказано во въезде в Нидерланды, пишет N-TV. Причина заключается в окончании переходного периода по брекситу: отныне британцы могут ездить в ЕС лишь в рамках необходимых поездок. Кроме того, из-за большого числа заражений коронавирусом, Великобритания была исключена из списка стран, чьим туристам можно пересекать границы ЕС.



Reuters

В новом году Нидерланды уже запретили въезд в страну более чем десяти гражданам Великобритании на основании окончания переходной фазы брексита, пишет N-TV. Согласно данным пограничной службы Нидерландов, с начала года в один лишь аэропорт Амстердама Схипхол не было допущено 13 англичан. Отмечается, что с момента окончания переходной фазы в отношении Великобритании действует принцип третьей страны, в рамках которого разрешены лишь необходимые поездки.

N-TV напоминает, что в новом году Великобритания вышла из единого рынка ЕС, чем окончательно закрепила брексит. 1-го января в силу вступило соглашение, регулирующее вопросы торговли и таможни. Кроме того, из-за высокого числа заражений коронавиурсом, Великобритания была исключена из списка стран, гражданам которых можно было совершать туристические поездки на территорию ЕС.

По словам пресс-секретаря полиции Нидерландов, все недопущенные пассажиры имели отрицательные тесты на коронавирус, но забыли про правило о том, что допущены лишь необходимые поездки. «Граждане из безопасных стран могут пересекать границы ЕС, но Великобритания сейчас не считается безопасной страной», — заявил пресс-секретарь. Как пишет N-TV, за минувшие сутки в Великобритании было выявлено почти 60 тыс. случаев заражений коронавирусом.