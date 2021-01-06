Беглов заявил об эффективности ограничительных мер в Петербурге

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06.01.2021, 0:14, Новости дня
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Ограничения в новогодние праздники в Санкт-Петербурге позволили снизить заболеваемость коронавирусом, сообщил губернатор города Александр Беглов, отметив, что снижение заболеваемости позволит открыть театры.

«Нам удается за эти праздники снизить количество заболевших, те ограничения, которые были введены Роспотребнадзором, позволили прервать цепочку передачи коронавируса. Посмотрим, как пройдут праздничные дни», – цитирует РИА «Новости» Беглова. Он напомнил, что снижение заболеваемости позволит с 7 января открыть городские театры.

«Надеюсь, что дальше нам удастся сдерживать рост заболеваемости. Если так будет идти дальше, то будем снимать следующие ограничения», – сказал губернатор.

За минувшие сутки в РФ выявлено 24 246 новых случаев коронавируса. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4 842, Санкт-Петербурге – 3 649, Московской области – 1 131.



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