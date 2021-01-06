 

Нетаньяху призвал «немедленно ввести полный карантин» в Израиле

06.01.2021, 0:14, Новости дня
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Власти Израиля должны «немедленно ввести полный карантин» из-за коронавируса, иначе придется дорого заплатить, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Он выразил уверенность, что правительство одобрит такое решение. По его словам, «Кнессет должен немедленно это принять». Как сообщил Нетаньяху, любая задержка позволяет болезни распространяться еще быстрее. Минздрав предлагает ввести новые ограничения с 8 января, передает РИА «Новости».

Напомним, третий всеобщий карантин в Израиле вступил в силу 27 декабря, но предполагалось, что он продлится две недели. С 23 декабря Израиль закрыл въезд для иностранцев и ввел обязательный карантин для возвращающихся израильтян в связи с появлением нового типа коронавируса.



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