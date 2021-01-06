В масштабной кибератаке на США заподозрили российских хакеров

06.01.2021, 0:14, Новости дня

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За масштабной атакой на правительственные учреждения США, вероятно, стоят российские хакеры, заявили аппарат директора нацразведки США, ФБР и Агентство по обеспечению кибербезопасности страны.

В их совместном заявлении говорится, что, судя по имеющейся на данный момент информации, «источник целенаправленной устойчивой угрозы, вероятно, российского происхождения». По версии американских ведомств, этот источник «несет ответственность за большинство или все недавно обнаруженные, продолжающиеся кибератаки как на государственные, так и негосударственные сети», передает ТАСС.

В США полагают, что кибератаки «были и остаются попыткой получить разведданные». Указанные ведомства заверили, что «предпринимают все необходимые шаги, чтобы оценить полный масштаб этих действий и дать соответствующий ответ», передает РИА «Новости».

Напомним, через подмену кода продукции компании SolarWind, установленной на 18 тысяч компьютеров, неизвестные киберпреступники еще с марта получили доступ к данным Госдепа, Пентагона, министерств торговли, юстиции, финансов, внутренней безопасности и ряда других. Всего, по данным компании Microsoft, атаке подверглось более 40 структур – 80% из них американские, а остальные канадские, израильские, британские и из других стран.

Избранный президент США Джозеф Байден утверждает, что в результате масштабной кибератаки, ответственность за которую, по его мнению, может нести Россия, хакеры похитили важную информацию.