Мнение: Потери Саудовской Аравии в Йемене за 2020-й год

06.01.2021, 0:12, Разное

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Потери Саудовской Аравии по данным хуситов за 2020-й год. В статистику входят как потери самой Саудовской Аравии, так и потери ее наемных сил действующих в северном Йемене (к сожалениЮ по потерям ОАЭ и STC данных пока не нашел, хотя они наверняка меньше, чем у саудитов/хадистов/наемников).

Заявлено – 6467 убптых, 8899 раненых, общие потери – 15366. Уничтожено 1090 единиц различной бронетехники (в основном речь идет о различных МРАПах, БТРах, БМП).

По Саудовской Аравии и ее военным силам было запущено 75 различных баллистических ракет из них 50 ракет типа Badr-1 и Bader-2 Всего против Саудовской Аравии было предпринято 683 операции или атаки – почти по 2 в день.



Работа снайперов. Заявлено. 81 убитых саудовских офицеров и солдат, 324 суданских офицеров и солдат. 69 командиров отрядов наемников (имеются ввиду хадисты и лидеры отрядов боевиков, вроде "Аль-Ислах", "Аль-Каида" и ИГИЛ) и 14220 различных наемников/боевиков (включая хадистов).

Уничтожено 7 дронов, 213 единиц техники, 46 снайперов, 36 средств наблюдения и фортификаций, 485 единиц вооружения.



Действия ВВС Саудовской коалиции в 2020-м году.

Всего было нанесено 8888 авиаударов (из них 410 ударов дронов). Более половины из них пришлись на провинции Мариб и Аль-Джавф, где саудовская коалиция в течение года отражала масштабное наступление хуситов.