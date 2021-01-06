История Эйлин Гарретт, которую считают одним из величайших экстрасенсов ХХ века

06.01.2021, 7:35, Разное

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Она начинала с ясновидения и телепатии, продолжила спиритическими сеансами, а закончила изучением влияния ЛСД на психику человека. В свое время ее изучали многие ученые, но так и не смогли прийти к конкретному выводу о природе ее способностей.

На протяжении всей истории человечества были одаренные личности, которые, как утверждалось, обладали огромными умственными способностями, превосходящими возможности простых смертных.

Одной из них была женщина, которая выросла в сложных условиях и впоследствии стала одним из самых известных и величайших западных экстрасенсов ХХ века – изучаемым учеными, противоречивым, но оставившим неизгладимый след.

Эйлин Джанетт Гарретт родилась в Ирландии в 1893 году в сильно нуждающейся семье. Ее мать покончила с собой всего через несколько дней после рождения Эйлин, а ее отец застрелился спустя еще 6 недель после этого, оставив дочь круглой сиротой.

Малютку отослали в отдаленный деревенский дом ее тетки, которая была очень строгой и властной женщиной, склонной к припадкам гнева. Маленькая Эйлин привыкла жить в одиночестве, боясь попадать тетке на глаза и опасаясь контактов с другими людьми.

Именно в это время она ощутила очень тесную связь с природой и большую часть свободного времени проводила в окружающих лесах и болотах. А примерно с 4 лет она стала ощущать в себе нечто сверхъестественное и стала говорить, что может видеть духов и общаться с ними. В частности она рассказывала, что общается с духами двух девочек и мальчика примерно ее возраста.

Постепенно у нее стали проявляться такие способности как ясновидение, телепатия и видение энергетической оболочки (ауры) других людей.

"Я видела все тела, окруженные нимбом света, не просто как физические тела, но как если бы каждое было заключено в туманное яйцевидное покрывало. Это "окружение", как я называла его из-за отсутствия лучшего названия, состояло из прозрачных меняющихся цветов или могло стать плотным и тяжелым по своему характеру, поскольку эти покрытия менялись в соответствии с изменениями настроения людей", – писала уже взрослая Гарретт в своих дневниках.

Она утверждала, что может видеть, как жизненная сила покидает тело живого существа после смерти. Например, однажды, когда она разозлилась на свою тетю, она убила несколько уток на ферме в качестве мести, и когда они умирали, она увидела, что "серая дымчатая субстанция поднималась из каждой маленькой формы".

Эти ее силы будут расти и следовать за ней по мере ее взросления, но вместе с ней росли несчастья и трагедии в ее личной жизни. Она трижды выходила замуж и потеряла троих сыновей в младенчестве. И каждый раз, как она говорила, она была очевидцем того, как их души покидают тела.

Ее браки были омрачены и этой трагедией, а еще частыми галлюцинациями и признаками диссоциативного расстройства личности, которые заставили одного из ее мужей описать ее как "находящуюся на грани безумия". К слову, ее второй муж погиб в результате взрыва во время Первой мировой войны, события, которое она ясно "увидела" однажды во время званого обеда:

"Меня поразило сокрушительное сотрясение ужасного взрыва. Я видела, как моего нежного златовласого мужа разнесло на куски. Я плыла по морю потрясающих звуков. Когда я пришла в себя, я уже знала, что моего мужа убили".

Это было еще одной ужасающей трагедией для Гарретт, но, тем не менее, ее экстрасенсорные способности возросли после этого видения. Теперь она была убеждена, что наделена "космическим сознанием" и что ее преследует и присматривает за ней своего рода Ангел-хранитель в виде человека "в серых одеждах". Этот "человек в сером" однажды помог спасти жизнь ее больной дочери Бабетте, когда та заболела пневмонией.

В 1920-х годах Эйлин Гарретт начала работать на спиритических сеансах, называя себя "транс-медиумом". Это означало, что на сеансах она впадала в глубокий транс, во время которого в ее тело входили разные духи. Выступления Гарретт были столь убедительными, что очень быстро она стала чрезвычайно популярной в британском спиритическом обществе и далее получила приглашение приехать в США.

За последующие годы она сделала заявление, что у нее есть два "духовных наставника", то есть духи-проводники, которые помогают ей на сеансах. Одного из них звали Увани – это был дух молодого персидского солдата, другой некий Абдул Латиф, который в 13 веке нашей эры был популярным мусульманским лекарем.

Эти два духа якобы помогали ей отточить свои умения, а еще поведали ей множество сведений о загробной жизни. Однажды на спиритическом сеансе Увани "вытащил" с того света дух британского адвоката сэра Эдварда Маршала Холла, который начал рассказывать аудитории о том. что такое Загробный мир:

"Боюсь, я вас разочарую, но это не Рай, и не Ад, хотя там есть и то и другое. Мои друзья все еще связаны узлами и проблемами, но я играл в обе эти вещи. Я все еще играю. Это состояние духа не более, чем то, которое я оставил, и я здесь молод, всего лишь ребенок. Мне всего больше года или двух. Я делаю то, что делают другие младенцы, открываю глаза, смотрю по сторонам и задаю вопросы.

Во мне, слава Богу, еще много земного человека. Я все еще в материальном состоянии, с более красивым и менее вызывающим беспокойство телом. Я принимаю участие во всем, что происходит… Это место, где преобладает свобода воли. Всякий опыт – это рост… это может быть ад или рай с моей точки зрения", – запутанно рассказывал дух Холла.

Гаррет неуклонно добивалась международной известности благодаря своим спиритическим сеансам, и именно этот высокий профиль привлек наконец к ней внимание многих исследователей, ученых, парапсихологов и спиритуалистов, включая такие организации, как Американское общество психических исследований, лаборатория парапсихологии Университета Дьюка и Британский колледж психических наук.

В 1931 году Гарретт переехала в Соединенные Штаты и согласилась там на серию экспериментов, чтобы проверить свои способности. В одном из них, проведенном Национальной лабораторией психических исследований, она связалась с духом Герберта Кармайкла Ирвина, капитана британского дирижабля R101, разбившегося в 1930 году, в результате чего погибло 48 человек.

Во время этого сеанса его дух предоставил информацию и технические детали об аварии, которые мог знать только он, и в то время это было большой новостью. Это многими трактовалось как подлинность суперспособностей Гаретт.

Во время другого эксперимента Гарретт якобы связалась с духом матери известного в те годы кинопродюсера Сесила Б. Де Милля, которая хотела дать своему сыну совет относительно фильма, который он снимал в то время.

Работу Гарретт также изучали ученые Дж. Б. Рейн и Уильям Макдугал из Университета Дьюка, Бостонское общество психических исследований, Психологическая лаборатория Университетского колледжа Лондона, психический исследователь Херевард Кэррингтон и доктор Адольф Мейер из Университета Джона Хопкинса, среди прочих. Их результаты были в лучшем случае неоднозначными, с выводами, варьировавшимися от того, что она была действительно реальным экстрасенсом, до того, что она просто вызывала в своем воображении альтернативные личности или что ее слова просто случайные догадки.

Перед Второй Мировой Гарретт вернулась в Европу, где участвовала во французском Сопротивлении во время Второй мировой войны, после чего навсегда иммигрировала в Соединенные Штаты в 1941 году, спасаясь от нацистской оккупации. Там она основала свою собственную издательскую компанию New Age, Creative Age Press, которая издала множество книг Гарретт о парапсихологии, смысле жизни, спиритизме и тд.

В 1951 году Гарретт вместе с конгрессменом США Фрэнсисом Болтоном помогла основать Фонд парапсихологии. Помимо проведения различных конференций, вместе с Фондом она продолжала свои спиритические сеансы, включая дело, в котором она изгнала предполагаемый дух ведьмы, мучивший богатую молодую замужнюю женщину, живущую в роскошном таунхаусе в районе Аппер-Нью-Йорк.

В 1960-х годах Гарретт присоединилась к психоделическому движению, в частности к известному писателю и исследователю психоделических веществ Олдосу Хаксли и его исследовательской группе. Гарретт утверждала, что психоделики помогли ей значительно расширить свои возможности:

"У меня были психические переживания, которые происходят на пике ЛСД опыта. Я считаю, что препараты сделали меня лучше и точнее, когда я воспринимаю, слышу, думаю и чувствую".

Она была настолько очарована культурой ЛСД, что через Фонд парапсихологии проводила свои собственные эксперименты по воздействию психоделиков на сознание человека и его психические способности. В наше время Гарретт многие рассматривают как пионера в мире исследований психоделиков.

В свои поздние годы Гарретт дистанцировалась от идеи, что ей помогают духи, утверждая, что на самом деле эти "духи" были порождением ее же собственного разума, связанного с космическим сознанием. Более того, она стала утверждать, что уже не верит в существование духовного мира.

Она все еще настаивала на том, что ее психические силы реальны, но не была уверена, откуда они произошли. Она также стала относиться к себе куда более скептично. а однажды заявила следующее: "Меня называли разными именами, от шарлатана до чудо-женщины. Я ни то, ни другое".

Гарретт продолжала свою работу и спиритические сеансы до 15 сентября 1970 года, когда она трагически скончалась от сердечной недостаточности во время девятнадцатой международной конференции Фонда парапсихологии в Ницце, Франция.