 

Мнение: А КАК, интересно, русские их грабят?

05.01.2021, 23:52, Разное
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В каком-то соо БАНДЕРлоги на “Фейсбуке” возмущались, что русские якобы их грабят. И мне очень интересно стало, а КАК это вообще происходит? Врываются в дома с пистолетами, в результате чего “много-много диких обезьян” из стада бандерлогов уже лишились своих кровных денег? Или на улицах отбирают? Или это вообще очередное звездобольство из их сектантской литературы, как и копание Чёрного моря, и происхождение великой некацапской миллионнолетней цивилизации от могущественных пришельцев с Нибиру? И почему заодно мои цеевропейские небратья не расскажут заодно, как они у русских газ воруют? Или я чего-то не понимаю и грабить нельзя, а вот воровать таки можно, особенно если это делают наследники великой цивилизации сверхлюдей, выкопавших Чёрное море?

Источник: Достало



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