 

У президента Армении выявили COVID-19

05.01.2021, 23:22, Новости дня
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Коронавирус выявлен у президента Армении Армена Саркисяна после проведенной ему операции в Лондоне, сообщили в администрации армянского президента.

«Президент в рамках своего отпуска встретил Новый год в Лондоне вместе с семьей и внуками. Третьего января Саркисян перенес операцию на ноге, которая прошла успешно. Но у президента появились симптомы коронавируса нового типа, результаты его теста оказались положительными», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Отмечается, что Саркисян самоизолировался и временно продолжит свою работу в дистанционном режиме.

В декабре сообщалось, что министр здравоохранения Армении Арсен Торосян записался в добровольцы для испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции.

В конце ноября российский Минздрав сообщал, что глава ведомства Михаил Мурашко передал армянскому коллеге Торосяну образцы вакцины «Спутник V». Позднее армянское министерство сообщало, что вакцину испытают на добровольцах.

Напомним, в августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.



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