 

Цены на нефть выросли на 5,2%

05.01.2021, 23:22, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Стоимость нефти марки Brent поднялась на 5,23%, WTI – 5,2%, свидетельствуют данные лондонской бирже ICE.

Цена Brent выросла до 53,76 доллара за баррель, WTI – до 50,25 доллара за баррель, передает ТАСС.

Напомним, стоимость нефти растет на фоне решений, принятых на заседании стран ОПЕК+. Россия и Казахстан увеличат добычу, остальные страны ОПЕК+ либо оставят ее на прежнем уровне, либо добровольно снизят. Вице-премьер РФ Александр Новак объявил о преодолении «самой худшей ситуации» на рынке нефти.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.12 / По факту угроз украинцам венгерского происхождения открыто уголовное производство – глава Нацполиции

29.10 / Собянин раскрыл эффект от перехода на удаленку

29.10 / ФСБ пресекла канал поставки краснокнижного осетра

28.10 / В Томске упрочили сплавы для защиты ледоколов

23.11 / Петиция о принятии в Украине закона о коллаборационизме набрала 25 тыс. голосов

02.11 / Американский летчик оценил боевые качества МиГ-29

11.07 / Представлен новый метод для терапии тяжелых заболеваний

26.08 / Белорусский правозащитник Сыс: Мы задокументировали более 600 фактов насилия силовых структур, чтобы донести эту информацию до Комитета ООН против пыток

14.09 / Компания Apple ужесточает правила продажи игр и приложений в облачных сервисах

14.12 / В РФ решили обратить внимание ОБСЕ на цензуру против СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска