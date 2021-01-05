Цены на нефть выросли на 5,2%

05.01.2021, 23:22, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Стоимость нефти марки Brent поднялась на 5,23%, WTI – 5,2%, свидетельствуют данные лондонской бирже ICE.

Цена Brent выросла до 53,76 доллара за баррель, WTI – до 50,25 доллара за баррель, передает ТАСС.

Напомним, стоимость нефти растет на фоне решений, принятых на заседании стран ОПЕК+. Россия и Казахстан увеличат добычу, остальные страны ОПЕК+ либо оставят ее на прежнем уровне, либо добровольно снизят. Вице-премьер РФ Александр Новак объявил о преодолении «самой худшей ситуации» на рынке нефти.