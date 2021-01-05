США конфисковали с иранских счетов 7 млн долларов

05.01.2021, 23:22, Новости дня

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Вашингтоном с иранских счетов в ОАЭ с согласия Абу-Даби изъято 7 млн долларов, сообщил минюст США.

Решение еще должен утвердить окружной суд в штате Аляска. По версии США, указанные средства использовались в финансовой схеме, предназначенной для перевода на счета почти 1 млрд долларов в обход американских санкций. Деньги находились в государственном инвестиционном фонде ОАЭ. Вашингтон собирается направить конфискованные деньги в так называемый американский фонд помощи жертвам терроризма, спонсируемого государствами, передает ТАСС.

Напомним, США также ввели во вторник санкции против иранских компаний, занимающихся производством стали. В санкционный список вошли 16 предприятий, включая дочерние компании в Китае, Великобритании и Германии.