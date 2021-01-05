Мнение: Саудо-катарская нормализация

05.01.2021, 23:20, Разное

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После нескольких лет попыток сменить режим в Катаре, Саудовская Аравия пошла на нормализацию отношений с эмиром Аль-Тани.

После того, как в 2016-2017 году Саудовская Аравия обвинила Катар в том, что тот является главным спонсором международного терроризма, Саудовская Аравия попытаться организовать смену власти в Катаре и свергнуть эмира Аль-Тани. После того, как это не удалось, Саудовская Аравия во главе коалиции стран Персидского залива, угрожала Катару интервенцией, что привело к появлению в Катаре турецких войск. Далее последовала сухопутная и морская блокада, которая не сработала по причине поддержки Катара Турцией и Ираном.Также в планах было перекопать перешеек, дабы превратить Катар из полуостровного в островное государство. Также в проекте был проект большой стены, а также строительство свалки ядерных отходов на границе с Катаром и прочие чудесные проявления саудовского бессилия. Катар как отказывался принимать ультиматум Эр-Рияда, так и продолжал стоять на своем, попутно поддерживая противников Саудовской Аравии в различных локальных войнах (в Ливии Катар поддерживает ПНС Ливии и Турцию, в Йемене поддерживает хуситов) и поливая саудитов грязью через "Аль-Джазиру".

В прежних условиях, Эр-Рияд вряд ли бы пошел на уступки, но сейчас ситуация для Саудовской Аравии безрадостная – Трамп уходит, в Йемене полный тупик, в Ливии желаемых целей добиться не удалось, Иран руками хуситов продолжает наносить удары по саудовской нефтяной инфраструктуре, ОАЭ изнутри разваливают саудовскую коалиции. Поэтому Саудовская Аравия уже пошла на уступки ОАЭ в рамках попыток выполнить Эр-Риядские соглашения по формированию коалиционного правительства Йемена (куда допущено существенное кол-во членов STC), а теперь фактически отказалась от своего ультиматума Катару.

Очевидно, что на необходимости прекращения саудо-катарского конфликта, настаивает Вашингтон, который хочет сколотить единый фронт монархий Персидского залива против Ирана (раз уж проект ближневосточного НАТО провалился). Катар, поддерживающий хуситов и сохраняющий благожелательный нейтралитет в отношениях с Ираном, выглядел своеобразной белой вороной, которой сейчас предлагают встать в единый строй. Поэтому после нескольких лет попыток свергнуть эмира Аль-Тани, сейчас начался период ухаживаний за Катаром, чтобы он не так тесно примыкал к Турции и Ирану. Поэтому про обвинения Катара в спонсировании международного терроризма (на деле, этим конечно занимаются и Катар и Саудовская Аравия), благополучно забыли, хотя Катар свои подходы к этому вопросу принципиально не менял.

Как итог, уже сегодня Саудовская Аравия и Кувейт прекратили транспортную и торговую блокаду Катара.

Можно констатировать, что этом конфликте эмир Аль-Тани успешно нагнул наследного принца Мохаммеда бин Салмана.

С другой стороны, будет интересно посмотреть на дальнешие отношения Катара с Ираном и Турцией в свете этой нормализации.