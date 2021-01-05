Кабмин Украины изменил процедуру расследования смертей медиков от коронавируса

05.01.2021, 22:48, Новости дня

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Кабинет Министров Украины урегулировал процедуру расследования случаев смерти медработников от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

“Правительство урегулировало процедуру расследования случаев смерти медработников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, в результате инфицирования этой болезнью”, – говорится в сообщении.

Постановление “Некоторые вопросы расследования случаев смерти отдельных категорий медицинских работников”, принятое сегодня на заседании Кабмина, определяет, в частности, порядок создания и работы комиссии по расследованию таких случаев, сроки предоставления заключений.

Также внесены изменения в порядок осуществления страховых выплат в случае заболевания или смерти медицинских работников в связи с заболеванием COVID-19.

Предполагается, что новый документ обеспечит соблюдение государственных гарантий, предусмотренных ст. 39 закона Украины “О защите населения от инфекционных болезней”. Также, считают в Кабмине, реализация решения правительства упростит получение страховых выплат, предусмотренных этим законом.

Верховная Рада в мае 2020 года приняла закон, которым приравняла умерших от коронавируса медиков к погибшим военным. Семьям умерших от COVID-19 медиков должны выплачивать по 1,576 млн грн, медикам, которые из-за работы с коронавирусом получили инвалидность, – от 630,6 тыс. грн до 840,8 тыс. грн – в зависимости от группы инвалидности, сообщали в Фонде социального страхования Украины.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.