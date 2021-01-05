 

“Прошли непростые отношения”. Аваков рассказал о работе с Кернесом

05.01.2021, 22:48, Новости дня
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который приехал 5 января в Харьков с презентацией своей третьей книги “2014. Мгновения харьковской весны”, рассказал Суспільне о взаимоотношениях с покойным мэром Харькова Геннадием Кернеса и выразил соболезнования его семье. 

“Я сочувствую семье господина Кернеса, мы с Кернесом прошли непростые отношения и хорошо работали, и плохо работали. И любая смерть – это любая человеческая трагедия. Я желаю Харькову выбрать достойного мэра. Кто это будет – не мне решать. Это решать харьковчанам”, – рассказал он.

Вещатель отмечает, что изначально Аваков отказался отвечать на вопрос об общении с Кернесом в последние годы, однако предоставил ответ после уточняющих вопросов.

Близкий друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс рассказывал, что у Авакова и Кернеса были плохие отношенияКернес обвинял Авакова в покушении на себя в 2014 году. Фукс после смерти политика назвал его заявления “медийной защитой”. “Где покушение, а где Аваков? Это другой масштаб. Я просто за 33 года научился понимать [Кернеса]. Он считал, что это русские его заказали”, – сказал Фукс. 

Аваков также прокомментировал информацию о предстоящих выборах городского главы. Он назвал “фантазиями” информацию о якобы договоренности между Офисом президента Украины и его окружением об “оттягивании” выборов, потому что они могут быть невыгодны нынешнему секретарю горсовета Игорю Терехову.

Он отказался отвечать на вопрос, будет ли поддерживать кандидатуру Терехова на должность городского головы.

61-летний Кернес был мэром Харькова с 2010 года. В октябре 2020 года он выиграл выборы третий раз подряд, набрав в первом туре 60,34%. 16 декабря, до вступления в должность, Кернес умер в немецкой клинике “Шарите” от последствий коронавирусной инфекции. Его похоронили 23 декабря в Харькове, на церемонию прощания с политиком пришло более 100 тыс. человек.

Терехов занимал должность первого заместителя Кернеса в 2015–2020 годах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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