 

Иранский отчет об упавшем самолете, “Медзакупки” без денег и возвращение Катара. Главное за день

05.01.2021, 22:48, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Иран прислал отчет о крушении украинского самолета

Спустя год после катастрофы, Украина получила от Ирана проект технического отчета по поводу обстоятельств крушения самолета Boeing 737 авиакомпании “Международные авиалинии Украины” под Тегераном 8 января 2020 года. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, теперь у Украины есть два месяца на собственные комментарии и замечания к тексту отчета.

Страны Персидского залива возобновили отношения с Катаром
На саммите в Саудовской Аравии было подписано соглашение о прекращении дипломатического бойкота Катара. В саммите участвовали представители Бахрейна, ОАЭ, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии, а также эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани – впервые с 2017 года. Соглашение о примирении предусматривает снятие блокады, открытие воздушного пространства, морских и сухопутных границ с Катаром.

Доходы Зеленского

Нацагентство предотвращения коррупции опубликовало декларации о доходах президента Украины Владимира Зеленского.  В них, в частности, сообщается, что в 2020 году президент получил более 4 млн грн роялти от “Квартала 95”.

Также были опубликованы данные проводившегося 2-4 января соцопроса, согласно которым Зеленский по-прежнему лидирует в президентском рейтинге и рейтинге доверия украинцев среди политиков

Дело Шеремета

Бывший белорусский спецназовец Игорь Макар, предоставивший СМИ так называемые “белорусские пленки”, подтверждающие причастность КГБ к убийству украинского журналиста Павла Шереметазаявил о готовности дать показания  в Европейском суде и в Офисе генерального прокурора Украины. Он утверждает, что запись уже прошла международную экспертизу на подлинность

Украинская Нацполиция подготовила Макару официальное приглашение в Украину для проведения следственных действий и пообещала обеспечить охраной. 

Коронавирус 

По состоянию на 5 января 2021 года в Украине коронавирус подтвердили у 1 083 585 человек, 19 129 заболевших умерли, 747 408 выздоровели. Число заболевших COVID-19 в мире превысило 85,5 млн человек. 1 млн 853 тыс. человек умерли, 48,1 млн – выздоровели.

Украина готовится к январскому локдауну – Кабмин на внеочередном заседании внес изменения в список товаров, которые можно будет купить в магазинах, а в КГГА отметили, что все праздничные локации прекратят работу.

В то же время, в ГП “Медицинские закупки Украины” заявили, что работа заблокирована из-за того, что Минздрав не утвердил документ о финансировании предприятия. Госпредприятие не может принимать и развозить товары, в том числе лекарства, закупленные по госпрограммам, защитные маски и костюмы, экспресс-тесты на коронавирус. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Харламов призвал Лукашенко остановить жесткое подавление акций

07.07 / Открыта ли Америка для россиян во время пандемии? 

17.08 / NewsOne – украинский депутат заявил о намерении Порошенко устроить госпереворот на День независимости

22.09 / Помпео: США создают коалицию, чтобы остановить строительство “Северного потока – 2”

07.07 / Дело об убийстве Шеремета. Суд отложил рассмотрение апелляции на арест Дугарь

23.07 / Преемник внедорожника Great Wall Hover примет участие в автосалоне в Чэнду

19.07 / Малюська о работе Минюста: Уволили мы много людей

29.11 / Явка на выборах мэра в Черновцах на 16.00 составила более 17% – “Опора”

28.08 / Экс-гендиректора РКК «Энергия» арестовали по делу о хищениях

18.08 / В Германии отрицают информацию о звонке Меркель Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска