Развезло с 0:5

05.01.2021, 22:46, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Пропаганда сделала из российской молодежной сборной по хоккею «скрепоносных героев». Сборная Канады превратила всю их репутацию в «перезвездец».

Конечно, надо было спокойно спать, а уж утром принимать известия с молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне такими, как они есть. Вон Фетисов же знатно потроллил болельщиков, сказав, что он не сумасшедший, чтобы хоккей по ночам смотреть. Но мы-то еще того, подсаженные на зрелище, в том числе благодаря тому же Фетисову. Кстати, если читать не совсем корректное, но на правах старой дружбы, высказывание Вячеслава Александровича перед полуфиналом «Канада—Россия» между строк, то оно сводится к простому: «И куда Игорек на старости лет вперся?!»

Главного тренера-дебютанта молодежной сборной РФ Игоря Ларионова, получившего «ноль-пять» от Канады в полуфинале, искренне жаль. Но не под дулом же пистолета его заставляли принимать эту «фантастически талантливую» сборную.

И тем более никто не заставлял петь песни о возрождении советского атакующего стиля, доминирование-комбинирование и прочие вещи, имеющие отношение разве что к деяниям сборной СССР 40-летней давности (Кубок Канады-1981, финал с хозяевами 8:1). Эту ахинею пусть несет комиссар номер один российского хоккея Роман Борисович Ротенберг — к ней все давно привыкли, зависимые от всесильного идеолога кивают головами и поддакивают, а за глаза показывают пальцем у виска. Но только за глаза.

От речей умницы Игоря Николаевича Ларионова веяло таким «большим советским стилем», что я диву давался — он ли это? Добро бы его ребята сказанное на льду воплощали, так нет же — через пень колоду прошли групповой этап, «героически» одолели ранее получивших 16 (!) шайб от Канады немцев, и собирались со всем этим добром «дать шлепка» хозяевам?

Пропаганда — основа нынешнего бытия, но не до такой же степени ею упиваться, чтобы получить, как 15 лет назад в финале, те же «ноль-пять»?

А тогда, между прочим, и Женя Малкин был в огне, и Саша Радулов уже феерил — не чета нынешним.

Не то страшно, что нынче снова проиграли, а то страшно, что старшие товарищи устроили такую пропагандистскую подготовку, которая прямо намекала на грядущий «перезвездец». По игре сказать нечего — кроме того, что «красная машина» в лице Канады и доминировала тотально, и комбинировала охотно, и вообще действовала, как сказал автор последней шайбы Дилан Козенс, «наслаждаясь игрой». В самом деле, откуда же нашему тренерскому штабу знать, что канадцы с первой секунды полетят вперед, как выскочившие из клетки гориллы? Наверное, великий форвард, а ныне тренер-дебютант Игорь Ларионов, 30 лет живущий в Северной Америке, о «гориллах» со времен олимпийского Ванкувера-2010 не слышал. И даже предполагать не мог, что пропустим уже на первой минуте, а дальше избиение только продолжится.

Тренер молодежной российской сборной Игорь Ларионов. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Все наши за два месяца невозможно распиаренные чудо-богатыри выглядели жалко и беспомощно,

но опять же — сыграли, как умели. Главный тренер камня ни в кого из игроков, включая «почти Третьяка», голкипера Ярослава Аскарова, не бросил, но в данном случае это оказалось единственным положительным фактором.

А вот про отсутствие у подопечных игровой практики Игорь Николаевич зря на пресс-конференции сказанул — мол, «не было много возможностей проверить их в разных ситуациях». Вот те на! Мало того, что играли, так еще и на взрослый турнир в Хельсинки успешно съездили. А у конкурентов вообще практики не было — от слова «совсем». Канадцы вовсе и капитана потеряли перед стартом, и вратари-то у них были ненадежные, и боялись они наших орлов — вроде как оставалось выйти на лед арены «Роджер Плэйс» и дать хозяевам мастер-класс.

«Не получилось».

Это еще одна фишка, и не только в хоккее — громогласно вопить, что мы всех сильнее и скрепоноснее, получить по первое число, после чего скромненько опустить глаза, и сказать: «Это же спорт».

Ну и напоследок, как гол в пустые ворота при счете 0:4 — цитата от Романа Ротенберга: «Никто не согласен с этим поражением, но мы постоянно идем в лидерах. В течение многих лет была проделана огромная работа. Есть стабильность».

Первый канал, классически севший в лужу с трансляцией, чужим победным гимном пренебрег. Ну тут я уж совсем хотел невозможного. После матча за бронзу, авось, насладимся.

Владимир Мозговой

обозреватель «Новой»