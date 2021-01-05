 

В Испании, Франции и Великобритании полиция накрыла подпольные новогодние вечеринки

05.01.2021, 22:38, Разное
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4 января, Анна Монгайт

Видео можно  посмотреть здесь: 

В Испании, Франции и Великобритании полиция накрыла подпольные новогодние вечеринки

В пригороде Барселоны полиция ворвалась на незаконный новогодний рейв, длившийся больше суток. Остановить вечеринку получилось не сразу, поскольку ресурсы правоохранителей были распределены и по другим точкам, кроме того, организаторы заблокировали подъезды к месту ее проведения. Для задержанных участников сумма штрафа — от 3 тысяч евро, организаторам же придется выплатить около 600 тысяч. Также полиция изъяла у них всю звукоусилительную технику. А во французской Бретани полиция столкнулась с сопротивлением при попытке остановить подпольную вечеринку в ангаре, поскольку ее численность превышала 2500 человек. Территорию пришлось оцепить, около 1200 человек получили штрафы за нарушение санитарных норм, употребление алкоголя и запрещенных веществ. Аппаратуру у организаторов также изъяли. О том, насколько в период пандемии распространены нелегальные рейвы, рассказал экс-главред издания об электронной музыке Mixmag Russia Илья Воронин.



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