Intel заявил о намерении снять с производства чипсеты, производимые в России

05.01.2021, 22:36, Новости дня

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Представители компании Intel заявили о том, что намерены прекратить производство в РФ чипсетов для материнских плат. Напомним, что выпуск данной продукции в РФ был налажен в 2018 году. Речь идет об устройствах серии «300».

Заказы на все версии этого модельного ряда компания принимает только до 23 июля текущего года, отмечают в компании. Таким образом, последняя партия отправится оптовым покупателям где-то в самом начале будущего года.

По словам аналитиков, причиной остановки производства в РФ является изменение спроса, в результате которого стали более востребованными другие изделия Intel. В частности, специалисты говорят о четырехсотой серии материнских плат, которые получат совместимость с настольными процессорами.