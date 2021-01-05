Ученые нашли необычный источник питания для мобильной электроники

05.01.2021, 22:36, Новости дня

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Ученые из Сингапура разработали пленку, которая способствует выделению пота из организма человека и приводит к более эффективному охлаждению лета во время занятий физкультурой и спортом.

Таким материалом, например, можно покрывать стельки в кроссовках. Но это еще не все. Пот поглощается адсорбентом, а энергия испарения влаги используется для производства электрического тока малой мощности.

На самом деле, при помощи нового устройства можно заряжать фитнес-браслеты или другие электронные гаджеты, не требующие много электричества для пополнения своих батареек. В основе лежит химическая реакция, в которой используются хлорид кобальта и этаноламин. Пленку же можно использовать по назначению до ста раз.