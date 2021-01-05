 

В прошлом году геймеры потратили 111 млрд долларов в мобильных играх

05.01.2021, 22:36, Новости дня
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По данным аналитиков Sensor Tower, затраты геймеров на мобильные игры увеличились в 2020 г. почти на треть. В целом они вложили в электронные игрушки 11 миллиардов американских долларов.

Больше всего досталось интернет-магазину AppStore, который получил выручку в 72,3 млрд долларов. PlayMarket заработал таким же образом 38,6 миллиарда «зеленых».

Первая тройка самых прибыльных приложений – это TikTok, YouTube и Tinder, отмечают аналитики. В рейтинге самых скачиваемых TikTok оказался на втором месте. На первом – Zoom, на третьем – WhatsApp. Самой востребованной мобильной игрой 2020 года оказалась Among Us. Garena Free Fire и Subway Surfers также вошли в тройку лидеров.



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