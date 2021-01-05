США призвали Россию побудить Сирию признать применение химоружия

05.01.2021, 22:30, Новости дня

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Россия должна побудить Сирию сознаться в том, что Дамаск якобы применял химоружие, сообщил зампостпреда США при ООН Ричард Миллс на заседании СБ ООН по сирийскому химическому досье.

Как сообщил Миллс, СБ «отвечает за то, чтобы тех, кто применяет химическое оружие, ждали серьезные последствия». По его словам, нельзя «хранить молчание» и «допустить, чтобы применение химоружия стало приемлемым или нормальным». США приветствовали «заслуживающий доверия, объективный и профессиональный подход» техсекретариата ОЗХО.

По мнению Вашингтона, «России и другим защитникам режима Асада» следует «побудить Сирию рассказать правду о применении ею химического оружия и о ее нынешних запасах химического оружия», передает РИА «Новости».

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил о двойных стандартах техсекретариата ОЗХО. Он заявил, что ОЗХО превращается «в инструмент политических манипуляций и наказаний неугодных». По его словам, организацию, которая «серьезно больна политизацией», надо «лечить».

Полянский отметил, что «западные коллеги пытаются инициировать процесс поражения Сирии в правах в ОЗХО». Он выразил надежду на то, что «большинство делегаций на Конференции государств-участников в апреле откажутся участвовать в этой провокации, и инициированное группой западных стран, по сути, «карательное» решение не пройдет», передает ТАСС.

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что Сирия готова к диалогу с ОЗХО для урегулирования остававшихся проблем, но «осуждает попытки западных стран заставить ОЗХО принять проект резолюции, который говорит о якобы несоблюдении Сирией Конвенции о запрещении химоружия».

Напомним, группа по расследованию и идентификации ОЗХО возложилаответственность за боевое применение отравляющих веществ в марте 2017 года на сирийские власти. ОЗХО также заявляла, что при «химической атаке» в сирийской Думе в апреле 2018 года якобы использовался хлор. РФ никаких следов этого не обнаружила, в Минобороны подчеркивали, что «химическую атаку» в Думе разыграла перед камерами организация «Белые каски». Москву шокировали факты подтасовки в результатах расследования инцидента в Думе Миссией по установлению фактов применения химического оружия в Сирии.