Мнение: Предупреждение ОДКБ

05.01.2021, 22:28, Разное

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Армянский дипломат https://www.facebook.com/mikayelminasyan1 утверждает, что за 26 дней до начала Карабахской войны в Ереван поступило предупреждение ОДКБ о предстоящей войне.

Очередное разоблачение Пашиняна вышло перед новым годом и продолжает будоражить армянские соц.сети до сих пор.

Предупреждение ОДКБ

Бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян утверждает, что за 26 дней до начала последней войны в Нагорном Карабахе власти Армении получили секретный документ от ОДКБ, в котором содержалось предупреждение о предстоящей войне, ее характере, а также предложение запросить помощь союзников в превентивном режиме.

«За 26 дней до начала войны генсек ОДКБ Станислав Зась направил письмо секретарю Совбеза Армении Армену Григоряну, к которому приложил пакет документов с предложением провести военно-штабные учения в рамках ОДКБ. В сценарии учений описывалась война, к которой должна готовиться Армения, и призвал до начала войны обратиться в ОДКБ», — заявил Минасян.

По его словам, в письме говорилось, что в Армении с 2019 года действуют тайные агентурные сети, состоящие из террористов, которые готовились к проведению во время войны информационных и военных терактов. Подчеркивалось, что с 2018 года военный баланс был нарушен в пользу Азербайджана, а позиционные уступки в Нахичевани «создали стратегические проблемы для безопасности Армении и Арцаха».

«В том же документе было описано, что Армения уже два года проигрывает информационную и дипломатическую войну и ее ждет позорное поражение. В том же письме было написано, что с учетом всех проблем Армения и Арцах будут сражаться против Азербайджана и Турции и две эти страны привлекут наемников-террористов из Сирии» , — заявил Минасян, подчеркнув, что Никол Пашинян «знал, что произойдет».

«Письмо и приложенные к нему документы были дипломатическим предупреждением, которое сбылось почти на 99%. Это было прямым месседжем агентурным властям Армении — обратитесь к ОДКБ, поскольку это случится, и вы не справитесь с этим», — говорит Минасян.

Почему же власти Армении не обратились за помощью в ОДКБ, задается он вопросом.

Стоит напомнить, что во время 44-дневной войны призывы в адрес Никола Пашиняна обратиться за помощью в ОДКБ звучали со всех сторон, но армянский премьер только под занавес войны обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с предложением начать консультации, когда уже было слишком поздно.

Вопрос относительно невостребованности ОДКБ Ереваном поднимался и до последней карабахской войны. Необходимо сказать, что в армянских кругах, особенно имеющих отношение к диаспоре в США, есть силы, последовательно под диктовку Запада подтачивающие авторитет оборонного блока в глазах населения Армении. Как в свое время писало EADaily со ссылкой на собственные источники, приставленные к премьер-министру Армении Николу Пашиняну советники из США целенаправленно и методично разрушали доверие армянского общества к ОДКБ подрывая тем самым основы национальной безопасности союзнической для России республики.

https://eadaily.com/ru/news/2020/12/27/sbylis-na-99-pochemu-nikol-pashinyan-proignoriroval-predosterezheniya-odkb – цинк

Разумеется, подобные обвинения ложатся в копилку версии, согласно которой, Пашинян вполне сознательно сливал Карабах, отсюда и странная сдача Шуши, и сборы ополченцев вместо всеобщей мобилизации, и отказ задейстоввать полностью вооруженные силы самой Армении и т.д. и т.п.

Одной из главных тем в армянских СМИ и соцсетях в последние дни стало заявление бывшего посла Армении в Ватикане и зятя экс-президента Сержа Саргсяна Микаела Минасяна, что ещё 1 сентября армянские власти фактически получили предупреждение от генсека ОДКБ Станислава Зася о предстоящей войне и грозящих республике угрозах и проигнорировали его. В письме генсека ОДКБ секретарю Совбеза Армении Армену Григоряну был представлен план предстоящей стратегической командно-штабной тренировки, где очень точно был спрогнозирован ход недавней войны в Нагорном Карабахе, в частности активное участие в ней Турции, боевиков-исламистов, и неспособность Армении самостоятельно противостоять этой угрозе. Согласно плану тренировки, Армении надлежало обратиться за помощью к союзникам по ОДКБ, что должно было помочь ей сбалансировать силы и избежать поражения в войне.

И хотя Совбез попытался опровергнуть, что якобы проигнорировал это предупреждение, однако, в реальности вышло наоборот: Совбез фактически подтвердил, что письмо от Зася поступило, а командно-штабная тренировка была проведена 15-16 сентября.

На фоне этого «опровержения» осталось непонятным, почему во время войны, начавшейся спустя всего 11 дней после тренировки, руководство Армении не отнеслось серьёзно к спрогнозированным в письме угрозам. И самое главное – почему власти Армении так и не обратились за помощью к России и ОДКБ.

А ведь в ходе войны несколько раз у них была такая возможность. Например, когда сразу после заявления президента России Владимира Путина о готовности выполнить союзные обязательства перед Арменией в случае агрессии против её территории, ВС Азербайджана нанесли удар по системам ПВО в Сюникской области. Или тем более, когда Баку сам признал, что в «превентивных целях» нанес удар по армянским ракетным комплексам у Вардениса.

В итоге обращение к России за помощью было слишком запоздалым, и, опять же, не по линии ОДКБ, а по наименее эффективному обоснованию из всех существующих между двумя странами двухсторонних и многосторонних форматов. Официальный Ереван фактически просил Москву не оказать незамедлительно военную и военно-техническую помощь (как указывалось в плане тренировки), а лишь предложил начать консультации о возможной помощи. И это несмотря на то, что уже было ясно – ход войны складывается для армянской стороны неудачно и поражение было лишь вопросом времени. Это фактически затем подтвердил и начальник Генштаба Оник Гаспарян, сообщивший, что уже на четвёртый день войны предупредил премьер-министра о неизбежности поражения при нынешнем раскладе сил. И все это происходило на фоне призывов российских политиков и экспертов прямо обратиться за военной помощью к России, чтобы дать Москве легитимную возможность вмешательства в конфликт.

С учетом всего сказанного, упорное нежелание Никола Пашиняна официально обращаться за помощью к Москве и задействовать механизм военной помощи по линии ОДКБ наталкивает на мысль, что армянские власти были не очень-то и заинтересованы в победе в этой войне. Ведь исход войны при открытом участии в боевых действиях в Карабахе турецкой армии и многократном превосходстве противника в ресурсах был очевиден. На мысль о нежелании Пашиняна победить в этой войне наталкивает и его непонятная ставка на добровольческие отряды вместо нормальной мобилизации и ведения военных действий регулярными частями, пополненными резервистами и добровольцами. Непонятен также отказ от нанесения ракетных ударов по нефтегазовой инфраструктуре Азербайджана, имеющей стратегическое значение для противника и являющейся основным источником его доходов.

Эту мысль подтверждает и то обстоятельство, что власти Армении так и не признали за 44 дня войны независимость Арцаха, хотя и несколько раз заявляли о готовности пойти на такой шаг. И хотя армянские власти уверяли, что ждут признания Арцаха со стороны кого-то из сопредседателей Минской группы ОБСЕ (в СМИ муссировались слухи о якобы готовности Франции пойти на это), однако странный отказ признавать Арцах на фоне массированных обстрелов Степанакерта и других населённых пунктов республики, невольно наводил на мысль, что это делается неслучайно, и что Пашинян с командой специально не хочет идти на признание Арцаха, чтобы не ограничивать себя в будущем при подписании каких-то соглашений с Азербайджаном.

Что касается отказа от официального обращения в ОДКБ за помощью, то главным аргументом является утверждение, что ряд стран, близких с Азербайджаном, могли бы наложить вето на это решение. Или даже, что это якобы сама Москва давила на Ереван, чтобы армянская сторона не обращалась официально и не вскрыла проблемы с единством внутри ОДКБ, что резко негативно сказалось бы на имидже этого военно-политического союза, а заодно не ставила Россию перед болезненным выбором между двумя важными и близкими для неё странами.

Но когда очевидно, что все на фронте плохо и проигрыш в войне лишь вопрос времени, когда ты публично заявляешь, что с тобой воюет и Турция, а Азербайджан прямо признает, что наносит удары по твоей международно признанной территории в превентивных целях, то Пашиняна и его команду не должно было уже волновать, как на их официальное обращение за помощью отреагируют в Москве или какой-то другой столице страны-участницы ОДКБ. Если для них реально на первом месте были интересы Армении и армянского народа, то надо было любой ценой ставить Москву перед выбором и даже как-то самой провоцировать её на вмешательство (а в данном случае даже не надо было провоцировать- сам Баку неоднократно давал веские поводы для обращения), чтобы уравновесить расклад сил и так улучшить ситуацию на фронте.

На этом фоне вызывает удивление, что Пашинян сейчас пытается успокоить жителей Сюника утверждением, что в обмен на сдачу азербайджанцам выгодных позиций на границе он гарантирует им безопасность с помощью России и ОДКБ. Возникает вопрос: если Пашинян отказался обращаться за помощью в ОДКБ после ударов по территории Армении в самые тяжёлые моменты войны в Карабахе якобы будучи уверенным, что помощь не окажут, то откуда гарантия, что сейчас ради Сюника он обратится или эту помощь окажут?

Все это наводит на мысль, что власти в силу каких-то причин вели дело к проигрышу в войне и специально сами не обращались за помощью к России, заодно фактически саботировав поездку экс-президентов Роберта Кочаряна и Левона Тер-Петросяна в Москву, не дав им какого-то официального статуса и отказавшись сформировать оперативный штаб с участием бывших президентов и премьеров Армении и Арцаха, чтобы в результате войны «избавиться» от Арцаха, свалив всю вину за это на Россию. Это должно было привести к поддержке армянским обществом изменения властями геополитической ориентации Армении по итогам войны.

https://verelq.am/ru/node/79202 – цинк

Можно добавить, что у Пашиняна также была опция подписать мирный договор не 10 ноября, а в начале октября, когда еще гремело сражение за Гадрут. Но в итоге переговоры ни к чему не привели и Пашинян принял еще более худшие для Армении условия спустя месяц, когда была потеряна еще и Шуша, которая в октябре была за армянами и армянской бы и осталась.