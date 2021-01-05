 

Пришейте волосы обратно! – Личное мнение

05.01.2021, 22:12, Разное
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Когда я из года в год вколачивала в ваши головы мысль о том, что свои волосы — лучше пришитых, я совершенно не думала о публичных особях из Инстаграма.

А они ведь меня читают: да ещё как фанатично!


Фото: Соцсети

Если бы меня ещё недавно спросили: «А инстаграмщицам — тоже нарощенные космы снять?», я бы ответила: «Да, конечно! Свои волосы — всегда лучше пришитых!»

Однако на днях мне попались фотографии Алёны Шишковой, которую я приняла за домработницу Филиппа Киркорова.

Увидев её нашпигованный филлерами пряник в обрамлении жалких волосёнок, я поняла, как сильно заблуждалась именно в этом вопросе.

Посмотрела на других публичных особей, которые сняли пришитые космы. Захотелось обнять и плакать. Я искренне не думала, что они — такие облезлые.

Им обязательно нужны волосы: пусть даже и пришитые!

Уж лучше выглядеть, как вышедшая в тираж эскортница среднего эшелона, чем как оползлая, малоимущая женщина трудной судьбы.


Фото: Соцсети

В связи с этим обращаюсь к публичным особям из Эскортограма: «Девки, кончайте дурить! Пришейте волосы обратно, слышите? На вас же без слёз невозможно смотреть!»

Это — совет от чистого сердца. Конечно же, я хвалю вас за то, что вы меня читаете и беспрекословно слушаетесь, но в данном случае я не вас имела в виду, когда сказала: «Свои волосы — всегда лучше пришитых!»

Это заявление, мои кисоньки, вас не касается. Оно предназначено для нормальных, симпатичных вживую, а не в фотошопе женщин, у которых, как у меня, хотя бы средней густоты волосы. Волосы, которые стоит отращивать. Вот они — действительно лучше пришитых.

Куриный же пух и сопли на башке отращивать не имеет ни малейшего смысла.

Вы, пока читали пост, уже записались на наращивание волос. Знаю я вас.

Предупреждаю: из крайности в крайность впадать тоже не стоит: не превращайтесь в комичную, разменявшую пятый десяток Русалку Боню. Знайте меру: не длиннее лопаток.

Траст ми, кисоньки, хоть и немного вышедшие в тираж!

Эх, какая же я всё-таки добрая. Да?

Источник: Лена Миро



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