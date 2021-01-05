Эксперты ВОЗ отправятся в Китай изучать происхождение коронавируса

05.01.2021, 21:56, Новости дня

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Эксперты Всемирной организации здравоохранения получили разрешение от китайских властей для исследования происхождения коронавируса. В Китае они проведут пять-шесть недель, включая 14 дней карантина, пишет информационное агентство Associated Press.

В то же время на текущей неделе китайские власти отказались подтвердить точную дату и детали визита миссии ВОЗ. Ранее официальный Пекин отложил приезд независимых экспертов в Китай, выступая против проведения расследования причины пандемии, отмечает AP.

Команда ВОЗ пообещала сосредоточиться на научных исследованиях, прежде всего изучении вопроса, как коронавирус перешел к человеку от животных.

Как подчеркнул один из экспертов организации, целью поездки является не поиск виновных в эпидемии, а “понимание того, что произошло, чтобы уменьшить риски в будущем“. Пока непонятно, с кем специалисты ВОЗ смогут встретиться после прибытия в Ухань для исследования первых дней распространения пандемии.

Как пишет АР, есть опасения, что из-за давления китайских властей, с которым наверняка столкнется миссия ВОЗ, эксперты могут подтвердить официальную версию Китая, а не опровергнуть ее.

Властей китайской провинции Хубэй и города Ухань обвиняли в сокрытии от центрального руководства информации о вспышке коронавируса. Вице-президент США Майк Пенс говорил, что весь мир мог оказаться в лучшем положении, если бы власти Китая были “более откровенными”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На утро 5 января коронавирусом в мире заболело почти 85 млн 654 тыс. человек, 1 млн 853 тыс. – умерли, 48,1 млн – выздоровели.